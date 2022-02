Apparentemente, i giochi PlayStation Plus per marzo sono stati rivelati in anticipo

Marzo 2022 gratis Stazione di gioco Plus Games è stato eliminato all’inizio da un noto leaker.

Delab L’utente Billbil-kun, che ha fatto trapelare meticolosamente le formazioni PS Plus ogni mese da settembre 2021, è stato curiosamente assente il mese scorso.

Tuttavia, sono tornati di nuovo questo mese con quelli che affermano essere giochi PlayStation Plus per marzo.

Ciò include la modalità Leggende da Fantasma di Tsushimaattualmente disponibile per i possessori del gioco principale, o acquistato standalone per $ 19,99.

Secondo Billbil-kun, i tre giochi saranno disponibili dal 1 marzo:

Il leaker aveva precedentemente accennato al fatto che Ark: Survival Evolved sarebbe stato anche un gioco per PlayStation Plus per marzo, ma ora sembra che non sia così.

Giochi PlayStation Plus per febbraio 2022 Disponibile fino al 2 marzo. Vale a dire, Planet Coaster, Assault di Tiny Tina a Dragon Keep e UFC 4.

Dettagli in archivio X-Box Servizio per i concorrenti di Game Pass Si dice che sia pianificato da PlayStation È apparso a dicembre.

Secondo i documenti che hai visto BloombergIl nuovo servizio in abbonamento ha il nome in codice “Spartacus” e combinerà i servizi PlayStation Plus e PlayStation Now esistenti, eliminando gradualmente il marchio di quest’ultimo.

Il servizio dovrebbe essere lanciato in primavera, quando sarà disponibile su entrambi PS4 E il PS5 Ed essere strutturato su tre livelli retributivi, come viene chiamato.