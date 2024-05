Il Sony Xperia 1 VI è ufficiale con un display simile a un televisore e uno zoom ottico 7,1x

Saluta l’ultimo telefono Sony con fotocamera: l’Xperia 1 VI!

Se sei sicuro che stai vivendo il più grande déjà vu di sempre in questo momento, lascia che te lo assicuri: non sei.

È solo che nelle ultime due settimane, Sony Xperia 1VI È trapelato più volte in modo significativo, senza lasciare quasi nulla all’immaginazione.

Ora, però, l’ammiraglia di Sony del 2024 è ufficiale, quindi lasciamoci alle spalle quelle voci e vediamo qual è l’accordo con questo telefono fantastico.

Subito: noterete che c’è qualcosa di molto diverso nell’Xperia 1 VI dall’esterno. Sì, le proporzioni – o proporzioni – dello schermo sono cambiate.

Invece dell’alto (e unico) rapporto d’aspetto 21:9, l’Xperia 1 VI viene fornito con Il rapporto d’aspetto è 19,5:9identico al Galaxy S24 Ultra.

Questo schermo è ispirato ai televisori Bravia di Sony (ne parleremo più avanti tra un minuto).

Tuttavia, il vero vantaggio è il fatto che l’Xperia 1 VI viene fornito con Zoom ottico 7,1xun salto significativo in avanti rispetto allo zoom ottico 5,2x dell’Xperia 1 V.

Sony spiega che lo zoom ottico 7.1x è “previsto per essere fornito nel prossimo aggiornamento della versione del sistema operativo Android”, quindi resta da vedere cosa intendono con questo e come funzionerà il teleobiettivo.

Fischi e campanelli per la fotografia

Di solito, iniziamo il nostro rapporto di rivelazione del telefono con i dettagli sul chipset e altre specifiche “tradizionali”.

Tuttavia, la linea Xperia 1 non rientra in nessuna categoria che possa essere definita “tradizionale” – o almeno cerca di non farlo.

Non illudiamoci, l’Xperia era ed è tuttora un telefono incentrato sulla fotografia (e sui video).

Quindi, tuffiamoci!



Gli utenti possono aspettarsi una configurazione con tripla fotocamera posteriore:

Fotocamera principale : Lunghezza focale equivalente 24 mm

: Lunghezza focale equivalente 24 mm Fotocamera ultra grandangolare : Lunghezza focale equivalente 16 mm

: Lunghezza focale equivalente 16 mm T Fotocamera Elephoto Zoom ottico: 85 mm-170 mm

Quella bontà di Exmoor esiste ancora!

La fotocamera principale utilizza la fotocamera sviluppata da Sony Exmor T per cellulari Sensore. Abbinalo all’elaborazione obbligatoria dell’intelligenza artificiale (dopotutto è il 2024!) e gli utenti dovrebbero ottenere risultati piuttosto buoni. Sono molto scettico riguardo all’affermazione della stessa Sony “qualità dell’immagine equivalente a quella delle fotocamere full frame”, ma ehi, Il marketing è un racket duro.

Nel complesso, l’Exmor T per telefoni cellulari dovrebbe consentire un rumore inferiore e una gamma dinamica più ampia in condizioni di scarsa illuminazione e dovrebbe rendere i video pieni di espressione cromatica cinematografica.

Riprese macro con teleobiettivo

Se sei interessato alla fotografia macro, prendi questo, non esiste un obiettivo macro dedicato, ma il teleobiettivo ha un ingrandimento massimo di circa 2x e una distanza minima di messa a fuoco di 4 cm.

Sony AF Tracking: le ginocchia dell’ape

L’Xperia 1 VI è stato recentemente dotato di AF Tracking con Human Pose Estimation, una funzionalità AI sviluppata utilizzando le fotocamere della serie Alpha (hai presente, le famose fotocamere dedicate Sony!)

La fotocamera posteriore integra la tecnologia AI per riconoscere lo scheletro umano, consentendo un tracciamento AF preciso anche in scenari di ripresa difficili a causa di potenziali ostacoli che oscurano la visione del soggetto. Questa funzione avanzata garantisce un tracciamento coerente e accurato, con conseguente migliore acquisizione delle immagini in una varietà di ambienti.

Nuova applicazione per la fotocamera

Sony afferma che l’app della fotocamera dell’Xperia 1 VI ha ricevuto un importante aggiornamento. L’app ora presenta un’interfaccia intuitiva progettata per una navigazione fluida. Questo miglioramento dà priorità al comfort senza compromettere la gamma di strumenti creativi disponibili, come modalità di scatto speciali e preimpostazioni di colore personalizzabili.

È presente il touch tracking, in grado di regolare automaticamente la luminosità e le regolazioni del colore, oltre a introdurre una nuova modalità Pro Video. Questo dispositivo fornisce un controllo dettagliato sulle impostazioni per l’acquisizione video e gli utenti possono facilmente acquisire foto e video con controllo intuitivo e precisione.

Il pulsante di scatto cresce e cresce

Un gradito aggiornamento: l’Xperia 1 VI è dotato di un pulsante di scatto più grande rispetto al suo predecessore, l’Xperia 1 V, che offre un migliore controllo durante lo scatto delle foto.

Lo schermo è ispirato ai televisori Bravia

Oltre ad essere telefoni di punta incentrati sull’immagine, i telefoni Xperia 1 sono noti per i loro display di alta qualità. L’Xperia 1 VI non deluderà, poiché promette una tecnologia di visualizzazione all’avanguardia ereditata dal televisore Bravia 9.

L’obiettivo principale è migliorare il contrasto, il colore e la chiarezza. Questa tecnologia funziona con i tuoi contenuti e persino con i servizi di streaming.

L’Xperia 1 VI ha un display Full HD+ che può essere impostato tra 1 e 120 Hz per un funzionamento ad alta efficienza energetica utilizzando la tecnologia LTPO. Come sai, la tecnologia LTPO per display mobili aiuta a risparmiare la durata della batteria regolando dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo in base al contenuto visualizzato.

Come accennato in precedenza, questo eroe Sony ha un formato 19,5:9. Il gigante della tecnologia afferma inoltre di offrire il display più luminoso nella storia di Xperia, garantendo un’esperienza utente visivamente sbalorditiva.

Inoltre, è disponibile una nuova modalità Sunlight Vision per una migliore visione in condizioni di illuminazione esterna difficili.

Inoltre, la nuova modalità Sunlight Vision offre una migliore visibilità negli ambienti esterni, non solo aumentando la luminosità dell’immagine, ma eseguendo anche l’elaborazione delle immagini tramite intelligenza artificiale per prevenire un’illuminazione eccessiva analizzando i fotogrammi e la luminosità ambientale in tempo reale.

Sony ha rivelato che il nuovo schermo è 1,5 volte più luminoso rispetto al modello precedente.

Sì, Snapdragon 8 Gen 3 è in casa

Non ti aspetteresti un’ammiraglia Sony del 2024 senza uno Snapdragon 8 Gen 3, vero?

Molto probabilmente, l’Xperia 1 VI non supererà nessuna delle prime 10 classifiche dei benchmark, ma allora? Esistenza Il chipset Snapdragon 8 Gen 3 all’interno significa che otterrai velocità, affidabilità e prestazioni più che sufficienti. Questo potente processore “potenzia le capacità di intelligenza artificiale dell’Xperia 1 VI, offrendo prestazioni senza precedenti in termini di fotocamera, audio, giochi e display”, afferma Sony.

Infatti, c’è una nuova funzionalità per migliorare il gioco: “FPS Optimizer”!

FPS Optimizer ottimizza dinamicamente l’utilizzo della CPU e il frame rate in base all’ambiente di gioco. L’input touch è stato ottimizzato, offrendo tre velocità di tracciamento e due livelli di precisione del tocco, garantendo un’esperienza di gioco senza precedenti sia per i giochi che per lo streaming live dove le reazioni rapide sono essenziali.

Si dice che la frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz consenta “una reattività senza pari, offrendo un feedback quasi istantaneo agli input tattili per azioni di gioco più veloci e un maggiore controllo”, ma dovrai vedere di persona se va bene.

Il telefono include un ottimizzatore di gioco e una camera di vapore per una migliore gestione termica, promettendo un’esperienza di gioco fluida e ininterrotta, anche durante sessioni di gioco prolungate.

Inoltre, Ly Raiser regola i dettagli dell’immagine nelle aree buie del gioco, rendendo più facile vedere gli avversari al buio.

Design: caldo e strutturato

I telefoni Sony Xperia hanno un bell’aspetto: l’ho già detto? Oppure li ho descritti come unici? Non importa.

L’Xperia 1 VI renderà felici gli utenti con la finitura del pannello posteriore: pensa a comfort, funzionalità e bellezza. E pugno. Sì, è stato migliorato il grip (qualsiasi fotografo confermerà che questo è molto importante) ed è stata migliorata anche la lavorazione micro-convessa del vetro duro, insieme ad una finitura satinata che lo rende più resistente alle impronte e ai graffi superficiali.

Disponibile in una gamma di colori per adattarsi al tuo stile:

nero

Argento platino

Verde kaki

C’è anche una cinghia ad anello appena assemblata che può essere fissata alla copertura: più stabilità! Inoltre, il supporto supporta sia l’orientamento orizzontale che quello verticale per una maggiore comodità.

L’Xperia 1 VI mantiene un aspetto elegante, misurando solo 8,2 mm di spessore (più sottile rispetto ai precedenti modelli Xperia) e pesando solo 192 g.

Batteria: dammi energia!

L’Xperia 1 VI è alimentato da una batteria da 5.000 mAh da non sottovalutare. Sony afferma che la batteria è progettata per due giorni di utilizzo tipico. C’è un componente di dissipazione del calore nel bagno turco. Non solo supporta la ricarica rapida, raggiungendo quasi il 50% della capacità in soli 30 minuti, ma Battery Care e Xperia Adaptive Charging assicurano che la batteria non venga sovraccaricata durante la ricarica, garantendoti quattro anni di autonomia.

Inoltre, Xperia 1 VI supporta il nuovo standard wireless Wi-Fi 7 in arrivo nel 2024. Questo ultimo standard di connettività consente lo scambio di dati ad alta velocità, migliorando l’esperienza dell’utente.

Nuova voce per gli utenti

Sony non rinuncia al jack per cuffie da 3,5 mm. Lo amo!

Dotato di un nuovo circuito audio premium per cuffie cablate da 3,5 mm, un nuovo amplificatore ad alte prestazioni e tecnologie audio innovative, Xperia 1 VI promette un suono eccezionale.

Le prestazioni dell’altoparlante hanno subito miglioramenti significativi. Riducendo la distorsione a livelli di volume elevati e migliorando l’uscita a bassa frequenza, Sony afferma un “aumento significativo” del livello di pressione sonora.