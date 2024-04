Game Pass aggiungerà questi sette giochi molto presto

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Microsoft ha annunciato la prossima serie di aggiunte al suo catalogo Game Pass e ci sono parecchi giochi in arrivo nel servizio di abbonamento entro la fine del mese.

Le cose iniziano con il debutto del gioco narrativo di Harold Halibut, che verrà lanciato su Game Pass come nuova versione Day One oggi, 16 aprile.

Altre aggiunte di aprile includono Orcs Must Die 3, l'uccisore di orchi, NHL 24 (giusto in tempo per l'inizio dei playoff) e altre tre nuove uscite del primo giorno. Scorri la galleria qui sotto per vedere tutte le restanti aggiunte di Game Pass ad aprile.

Questi si aggiungono alla prima ondata di aggiunte di aprile arrivate all'inizio di questo mese, tra cui Lego 2K Drive, Shadow of the Tomb Raider, EA Sports PGA Tour e altro ancora.

Gli abbonamenti Game Pass sono disponibili per $ 10 al mese su PC e $ 17 al mese per l'abbonamento Ultimate, che include PC e console, oltre al supporto per lo streaming su cloud. Gli utenti della console possono anche abbonarsi a Game Pass Core, ma la sua libreria di giochi non include il catalogo completo di Game Pass. Gli abbonamenti PC e Ultimate includono anche EA Play, un servizio in abbonamento che aumenterà i prezzi a maggio.

Questo mese Microsoft rimuoverà anche un sacco di titoli Game Pass dalla libreria. Per ulteriori informazioni, guarda tutti i giochi che usciranno da Game Pass il 30 aprile.

Per ulteriori informazioni, consulta l'elenco di GameSpot dei migliori giochi Game Pass di aprile 2024.