Aether, Paimon e Lumina formeranno il primo gruppo di Genshin Impact Funko POP

Quasi tutti i franchise sembrano avere una collezione di giochi Funko POP, ma Genshin Impact non ne ha ancora ricevuto uno. Aether, Paimon e Lumina del popolare gioco d’azione saranno i primi personaggi a essere tradotti in questa forma stilizzata.

Nessuna data di uscita è stata fissata per i tre personaggi per la prima volta sugli scaffali da collezione di tutto il mondo al momento della stesura. Puoi registrarti a Sito web Funko Per essere avvisato quando disponibile, ma i rivenditori adorano Intrattenimento Terra Già disponibile per il preordine. Sappiamo anche che Aether, Paimon e Lumina saranno alti 4,75 pollici.

Aether e Lumina sono i protagonisti maschili e femminili di Genshin Impact, mentre Paimon è il fastidioso compagno che probabilmente aiuta a guidare la storia in avanti. Dal momento che sono i primi personaggi che giochi o incontri inizialmente, è una mossa intelligente di Funko eliminare i giochi da quelli che conosciamo molto di Genshin Impact. Speriamo che vendano bene, quindi inizieremo a vedere più eroi come Venti, Diluc e Amber, GuruEd è il Tao.

Probabilmente ci saranno più personaggi in arrivo poiché il sito Web di Funko stuzzica la possibilità di “Costruire un potente set di impatto Genshin” su ogni elenco di giochi.

Genshin Impact continua a sorprendere i fan con nuove modalità di gioco. Ad esempio, nel prossimo aggiornamento sarai in grado di farlo Crea il tuo dungeon per far giocare gli altri. Anche lei ha Combattimenti settimanali con i bossin modo che l’opera non diventi obsoleta.