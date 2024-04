USA Basketball finalizza la squadra olimpica del 2024; Kawhi Leonard è il principale candidato per il posto finale: Fonti

Quasi tutti gli 11 giocatori selezionati finora da USA Basketball per le Olimpiadi di Parigi erano nomi ampiamente attesi per far parte della squadra. La restante trama riguarda chi occuperà il dodicesimo e ultimo posto.

Il Team USA, che è alla ricerca della quinta medaglia d'oro olimpica consecutiva nel basket maschile, ha selezionato LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker e Jrue Holiday, oltre a Anthony Davis, Bam Adebayo e Anthony Edwards e Therese Halliburton. Lo hanno riferito fonti vicine ai giocatori L'atleta.

Diversi funzionari statunitensi, tra cui Grant Hill, amministratore delegato del Team USA, e Sean Ford, direttore generale di lunga data di USA Basketball, non hanno risposto immediatamente ai messaggi in cerca di commenti e non c'è stato alcun annuncio ufficiale dal programma.

I funzionari statunitensi hanno iniziato a notificare i giocatori che facevano parte della squadra e altri che non ne facevano parte. Nel caso di coloro che facevano parte della squadra, i funzionari dell'USAB si sono recati per presentare ai giocatori le maglie speciali della squadra olimpica USA. Fonti vicine ai giocatori hanno detto che il ritiro delle Olimpiadi non inizierà prima del 5 luglio a Las Vegas, e la prima partita del Team USA non inizierà prima del 28 luglio, ma i giocatori saranno presto coinvolti nei contenuti promozionali delle Olimpiadi.

Le squadre possono portare 12 giocatori alle Olimpiadi. Kawhi Leonard è il principale candidato per il posto vacante negli Stati Uniti, e anche Paul George, Paolo Panchero, Mikal Bridges e Jalen Brunson sono allo studio, dicono le fonti. L'atleta.

Leonard, il candidato preferito tra Durant e James, soffre di un infortunio al ginocchio e il suo status all'inizio dei playoff con i Los Angeles Clippers non è noto.

Come Haliburton ed Edwards, che sono diretti a Parigi, Banchero, Bridges e Brunson erano membri della squadra USA della Coppa del Mondo FIBA ​​2023 che arrivò quarta in quel torneo.

Per certi versi, il nucleo di questa squadra è noto da mesi. Risale a settembre, il giorno dopo la sconfitta degli americani contro il Canada nella finale per il terzo posto dei Mondiali. L'atleta È stato riferito che James, Curry e Durant erano in prima linea in un gruppo di stelle della NBA pronte a impegnarsi nel Team USA. Embiid ha preso il suo impegno pubblico con Hill in ottobre, e con quei giocatori, Booker e Holiday sarebbero stati un “blocco” per la squadra olimpica a febbraio.

Davis e Adebayo, due veterani olimpici, sono ovvie aggiunte, data la loro stazza e abilità difensiva, mentre Edwards e Haliburton sono due guardie giovani e dinamiche che sono viste dai pensatori profondi degli Stati Uniti come un ponte tra il presente e il futuro degli Stati Uniti. nazionale maschile.

Durant, il capocannoniere di tutti i tempi degli americani, ha tre medaglie d'oro. James ha due ori e Tatum, Booker, Holiday, Davis e Adebayo ne hanno uno. Curry ha giocato per il Team USA in due squadre della Coppa del Mondo e ha vinto l'oro due volte, ma deve ancora giocare alle Olimpiadi ed Embiid non ha mai giocato in competizioni internazionali. James, 39 anni, Curry, 36, e Durant, 35, vedono da tempo una potenziale partnership con il Team USA per i Giochi di Parigi come il loro “ultimo ballo” all'interno del programma USA, soprattutto perché si avvicinano alla fine della loro carriera NBA per i professionisti.

L'allenatore di Curry con gli Warriors, Steve Kerr, allenerà nuovamente il Team USA quest'estate e lascerà la nazionale USA dopo le Olimpiadi, aveva detto in precedenza. L'atleta.

