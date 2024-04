NASA: Serve un nuovo piano per riportare le rocce da Marte

15 aprile 2024

La ricerca per restituire materiale roccioso da Marte alla Terra per vedere se contiene tracce di vita passata subirà una profonda revisione.

L’agenzia spaziale statunitense afferma che l’attuale progetto di missione non può restituire campioni prima del 2040 utilizzando i fondi esistenti, e che i più realistici 11 miliardi di dollari (9 miliardi di sterline) necessari per raggiungere questo obiettivo non sono sostenibili.