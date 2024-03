Fu ritrovato uno scheletro di dinosauro quasi intatto e il francese lo tenne segreto per due anni

Questo è un ragazzo che non ha problemi a seppellire i segreti, perché è francese Damiano Bocchetto È seduto su un enorme dinosauro, letteralmente delle dimensioni di un dinosauro, da quasi due anni.

Il venticinquenne afferma di aver trovato le ossa di dinosauro nel maggio 2022 mentre portava a spasso il suo cane nei boschi vicino alla sua città natale di Crozey, nel sud della Francia. Il fatto è che Damien non ha trovato solo una o due ossa giganti… ha scoperto uno scheletro di Titanosauro quasi intatto di 70 milioni di anni fa!

Per quanto riguarda il motivo per cui è rimasto relativamente in silenzio riguardo al suo straordinario tesoro, ha detto che voleva dare ai paleontologi il tempo di scavare l'intero scheletro prima che i saccheggiatori e gli appassionati di dinosauri invadano il sito. Il fossile è ora esposto al Museo Croze.