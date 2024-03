Segui in diretta le partite per il titolo della Conference di basket femminile: USC vs. Stanford e altro ancora

Benvenuti alla Championship Week, appassionati di basket. Domenica scopriremo quali squadre guadagneranno il biglietto per la Big Dance, guadagnandosi una delle 32 offerte garantite per il torneo NCAA femminile.

Caitlin Clark ha iniziato le cose all'inizio della giornata quando lo stato dell'Iowa è tornato forte per sconfiggere il Nebraska nella partita per il titolo Big Ten. Era la terza vittoria consecutiva degli Hawkeyes nel torneo della conferenza e avevano bisogno di straordinari per sconfiggere una vivace squadra del Nebraska. Clark ha concluso con 34 punti, 12 assist e 7 rimbalzi nello sforzo vincente.

L'azione è continuata nel pomeriggio mentre la Carolina del Sud è rimasta perfetta nella stagione dopo aver superato Angel Reese e il campione in carica della NCAA LSU. La partita ha preso un'altra svolta negli ultimi due minuti dopo che una folla indisciplinata ha portato all'espulsione di massa per entrambe le squadre. Quando il resto dei giocatori è tornato in campo, la Carolina del Sud ha resistito vincendo 79-70.

Ecco il programma completo:

Big Ten: Nebraska vs Iowa, mezzogiorno ET

Sud: UNC Greensboro vs Chattanooga, mezzogiorno ET

ACC: Notre Dame contro NC State, 13:00 ET

Secondo: LSU contro Carolina del Sud, 15:00 ET

Atlantic 10: Rhode Island vs Richmond, 16:00 ET

Pac-12: USC vs Stanford, 17:00 ET

Big South: Presbyterian vs Radford, 18:00 ET

