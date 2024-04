Quando l’eclissi inizierà nel 2024, raggiungerà il picco e terminerà nell’area di Sacramento

La California potrebbe essere completamente fuori strada nel complesso Lunedì l'eclissi solareMa ciò non significa che non ci perderemo completamente lo spettacolo.

Lunedì una vasta area degli Stati Uniti vedrà un’eclissi solare totale. Altre parti del paese potranno vedere un’eclissi solare parziale, compresi i residenti della costa occidentale.

Mentre La California è dall’altra parte del paese Sul cammino della totalità ci saranno ancora alcuni punti di riferimento che l’intrepido osservatore potrà vedere.





Quanto sole sarà bloccato a Sacramento?

Al suo apice, la Luna coprirà il 34% del Sole nella Valle del Sacramento. Si prevede che il cielo si schiarirà in tempo nella Valle del Sacramento per gli osservatori.

Quando inizierà l'eclissi parziale a Sacramento?

L'eclissi parziale inizierà a Sacramento alle 10:16, l'eclissi massima avverrà alle 11:15 e l'eclissi parziale terminerà alle 12:18 in California.

La percentuale di copertura del 34% significa che alcune persone potrebbero non notarlo durante la giornata.

Le persone che desiderano osservare l'eclissi non dovrebbero mai guardare il Sole senza protezione per gli occhi. Occhiali da sole certificati Oppure dovresti usare gli occhiali Eclipse.

Quando avverrà la prossima eclissi solare negli Stati Uniti?

Ci vorrà un po' Prima che la prossima eclissi solare totale attraversi gli Stati Uniti.

Secondo la NASA, la prossima eclissi solare totale attraverserà il Nord America il 23 agosto 2044. Ma a differenza dell’eclissi del 2024, solo tre stati – Montana, North Dakota e South Dakota – toccheranno il percorso della totalità la prossima volta.

Le eclissi solari si verificano in media due volte l'anno in tutto il mondo, ma gli scienziati hanno notato che i tempi non sono regolari.

