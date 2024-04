Come UConn ha costruito l'attacco “più complesso” e più efficiente nel basket universitario

GLENDALE, Arizona – Nell'estate del 2022, l'allenatore del Connecticut Dan Hurley ha deciso che avrebbe adottato un nuovo sistema offensivo e un nuovo modo di insegnare le scene. Hurley ha scelto di adottare un approccio calcistico. Ha elaborato un glossario di termini per diverse alleanze e azioni.

Fornisce un esempio di trucco: “gemello con zoom jet da 14 gradi”.

Il numero 14 serve per l'allineamento – un minimo da uno a quattro – e poi gli Huskies impilano le azioni una sopra l'altra. In questo caso, plana, poi zooma, poi fai un passo, poi gemella.

“È come imparare una lingua”, dice Hurley.

Il nuovo attacco, caratterizzato da maggiore intensità e movimento senza palla, ha portato gli Huskies a un titolo nazionale nel 2023. Poi l'estate scorsa, Hurley ha praticamente stracciato il dizionario di UConn e ha inventato un nuovo glossario di termini.

“Lo facciamo per paranoia”, dice il vice allenatore Luke Murray, che funge da coordinatore offensivo del programma.

Forse non è necessario, perché le combinazioni coreografate di UConn fanno davvero girare la testa agli avversari. Difendere UConn è come cercare di fare più cose contemporaneamente in un'aula piena di bambini urlanti. Esempio dalla semifinale di sabato contro l'Alabama:

Il gioco inizia quando Cam Spencer, il miglior tiratore dell'UConn, prende la palla e la passa all'ala, poi riceve una mentoniera impostata per lui da Donovan Clingan e guida verso il canestro. Poi si gira e imposta uno schermo posteriore per Alex Karaban. È qui che inizia la confusione per la difesa dell'Alabama. Aaron Estrada e Rylan Griffin dell'Alabama si sono quasi convertiti.

Grant Nelson, difendendo Clingan, sta in mezzo alla corsia, penzola da Clingan e cerca di fare il controllore del traffico aereo. Gira la testa a destra e a sinistra, osservando cosa sta succedendo dietro di lui. Con entrambe le guardie dell'Alabama confuse sull'interruttore, Spencer si gira alla sua destra e posiziona il primo dei due schermi a gradini destinati a Tristan Newton. Newton respinge lo stop e taglia a canestro. Questo in realtà dà a Griffen l'opportunità di tornare in posizione, ma poi arriva un'altra schermata da Clingan. E Griffin è un brindisi. Spencer piega e arriva sulla linea del tiro libero. Idealmente, Nelson avrebbe fornito assistenza, ma era bloccato nella sua posizione di controllo nella vernice e aveva paura di abbandonare completamente Clingan mentre rotolava verso il bordo.

Ci vogliono tre o quattro visioni per capire esattamente cosa sta succedendo. Ora immagina di provare a difendere tutto ciò in tempo reale.

“Ho studiato in modo approfondito i migliori attacchi del paese negli ultimi cinque anni e la combinazione di UConn di screening senza palla, movimento della palla all'interno dei set e numero di set eseguiti lo rende l'attacco più complesso che abbia mai visto” “Ho visto in quel periodo”, afferma Jordan Sperber, coordinatore video. L'ex campione dello Stato del New Mexico che è diventato lo zar X's-and-O del basket universitario, e documenta tutto nella sua newsletter settimanale Hoops Vision. Sperber ha realizzato un video offensivo della UConn il mese scorso. intitolato “Perché questo attacco è poesia del basket”.

“La loro offensiva a metà campo è fantastica”, afferma l'allenatore di Xavier Sean Miller.

La settimana scorsa, Nicolas Batum, ala dei Philadelphia 76ers, ha twittato che non ha familiarità con il basket universitario, ma “il modo in cui gioca l'UConn è il modo in cui il basket dovrebbe essere insegnato e giocato. Soprattutto a questa età”.

Bob Hurley Sr., il padre di Dan e lui stesso una leggenda dell'allenatore, dice che tutti i suoi compagni allenatori dell'est sono entusiasti di quanto sia divertente guardare questa squadra.

Dan Hurley ha da tempo la reputazione di allenare squadre forti che giocano duro. Ma un mondo d'attacco? Le sue difese erano solitamente sempre migliori dei suoi attacchi. Hurley non ha avuto un attacco tra i primi 50 fino alla sua undicesima stagione come allenatore del college. La scorsa stagione, quando gli Huskies finirono terzi, fu la prima volta per Hurley con un attacco tra i primi 20. Gli Huskies di quest'anno partecipano alla partita del campionato nazionale di lunedì sera contro Purdue come l'attacco più efficiente nel basket universitario. Sembra che stia per sforzarsi.

Come è successo?

Quando Hurley ha rilevato il Connecticut nel 2018, gli Huskies erano presenti all'American Athletic Conference. Le migliori squadre del campionato erano Houston e Wichita State. Quelle squadre avevano grandi fronti fisici, quindi Hurley cercò di tenere il passo. A Rhode Island, Hurley ha giocato molte partite quattro-e-uno con una forte dose di attacco con la palla. Ha portato l'idea del ball-screen alla UConn, ma ora ha due lavori in cantiere. La spaziatura era un problema.

Hurley voleva un approccio più moderno con quattro giocatori perimetrali e ha chiamato Murray per aiutarlo offensivo. Murray era con Hurley nella sua prima stagione come allenatore universitario di Wagner nel 2010-11. Hurley cercò di colmare il divario di talenti in quella stagione sfruttando il cronometro. Se studi tutte le sue squadre, la prima squadra di Wagner è probabilmente la più popolare delle sue ultime due squadre all'UConn. La forza di quel roster era il tiro e Hurley faceva molti movimenti fluidi per liberare i tiratori. Wagner finì 18esimo quella stagione in termini di assist rate. Hurley non avrebbe avuto un'altra squadra tra le prime 100 in termini di percentuale di assist fino a quando la squadra dell'anno scorso non arrivò ottava. (La squadra di quest'anno è quinta.)

Murray è tornato a Hurley nell'aprile 2021, ma non sono riusciti a mettere insieme subito il piano perché Hurley si sentiva fedele all'attaccante senior Isaiah Whaley. Inoltre, il playmaker RJ Cole ha operato meglio sui blocchi di palla, quindi UConn ha giocato una formazione tradizionale a due grandi e ha fatto affidamento sul pick-and-roll.

Ma nell’estate del 2022 il piano è stato messo in atto. Gli Huskies avevano uno sparatutto d'élite in Jordan Hawkins, che era perfetto come tiratore poiché potevano sfuggire agli schermi e usare la sua gravità per aprirne altri. Hanno poi ottenuto un quarto perfetto anche con Karapan, una matricola che si è laureata presto ed è apparsa nella pausa del semestre durante la stagione 2021-22.

“Era davvero chiaro che saremmo passati a un'identità che fosse molto più di una semplice identità fuori dal campo”, afferma Murray.

Hurley e Murray hanno studiato i team europei, rubando diversi concetti e pacchetti che avrebbero potuto utilizzare.

“Non è necessariamente una copia esatta”, dice Murray. “Si tratta semplicemente di mettere insieme ciò che ha più senso per il gruppo che abbiamo.”

L'obiettivo è mettere pressione sulla difesa e accumulare più azioni che creano esitazione nella difesa. La maggior parte delle rappresentazioni sono coreografate. Anche se gli Huskies a volte sembrano scozzesi, il loro attacco sembra una storia di avventure in cui scegli la tua.

“Se prendi la decisione di rifiutare lo schermo, ciò innescherà una catena di eventi con altri due o tre scenari senza palla”, spiega Murray. “È qualcosa su cui lavoriamo duro, perché molte volte le buone squadre difensive possono fare un buon lavoro nel far uscire le squadre dai calci piazzati. Ma penso che la casualità del modo in cui tagliamo, la casualità del modo in cui schermamo, la versatilità dei nostri ragazzi come passanti, motori, schermi e tiratori, rende tutto davvero difficile.

Murray dice che gli Huskies sono molto orgogliosi della loro difesa, che è al quarto posto a livello nazionale, ma stima che gli allenamenti siano divisi 65-35 tra attacco e difesa.

“Puoi avere i concetti più grandi del mondo, ma i ragazzi devono essere in grado di eseguirli in modo intelligente, con un talento per il tempismo e lo spazio, e avere davvero una grande comprensione di come difenderli”, afferma Murray. “Questa è una delle cose su cui cerchiamo di concentrarci molto nella preparazione della partita. La maggior parte dello scouting si basa su ciò che sta facendo l'altra squadra. Per noi, parliamo molto di come l'altra squadra ci sta proteggendo”.

Poiché gli Huskies impostano un gran numero di blocchi senza palla, molte squadre cambiano frequentemente. All'inizio della stagione questo cambiamento ha creato alcuni problemi per UConn. Mentre gli infortuni hanno avuto un ruolo nella sconfitta dell'UConn in Kansas, anche la difesa strascicata di KU ha frustrato gli Huskies nella loro prima sconfitta stagionale.

Hanno trascorso molto tempo a esercitarsi ribadendo presto cosa fare contro queste chiavi. Quando Clingan si è infortunato, hanno iniziato a inserire più pezzi nelle loro combinazioni, soprattutto quando sono passati ad un attacco a cinque con Karapan al centro.

“Sono diventati davvero bravi contro chiunque si sia convertito con i loro errori e il loro gioco scorretto”, afferma l'allenatore di Creighton Greg McDermott. “Se spari sotto lo schermo o commetti un errore in un cambio tardivo, scapperanno e cercheranno di farti pagare.”

È molto difficile fermarsi quando la palla è in alto o nell'angolo a Clingan, tirando via la protezione del cerchio. Clingan è bravo a leggere la difesa e può facilmente superarla grazie alla sua lunghezza. Questo è quando i tagli alla schiena sono mortali.

Il taglio infinito mette nel panico la difesa.

“Se fai scattare la palla e non la ottieni, la apri per qualcun altro”, dice Karaban.

Gli Huskies possono anche punire le chiavi con la guida. Se un lungo si rivolge a Newton, come accade nella giocata seguente, sa che è il momento di attaccare.

Clingan è anche in grado di eseguire schivate evasive e le sue grandi dimensioni rendono queste mosse quasi impossibili da difendere poiché è difficile aggirarlo. E se il ragazzo Clingan decide di cambiare, gli Huskies lo manderanno al centro e proveranno a dargli la palla lì.

Gran parte dell'attacco dell'anno scorso è stato costruito attorno a Hawkins che correva su schermi infiniti e poi effettuava un contrasto in ritardo per Adama Sanogo. Il piano quest'anno era di ripetere per lo più ciò che ha funzionato l'anno scorso, ad eccezione di più pick-and-roll per Clingan e il centro di backup Samson Johnson. Trovare un sostituto per Hawkins divenne una necessità. Gli Huskies hanno conquistato Spencer, che la scorsa stagione al Rutgers ha tirato con il 43,4% su 3, ma gli Huskies hanno scoperto che può essere più di un semplice tiratore ad eliminazione diretta.

Difendere la squadra dell'anno scorso è stato come cercare di capire i calcoli. Questa stagione è come cercare di risolvere la trigonometria. Spencer può gestire la palla nel pick-and-roll e poi muoversi alla grande lontano dalla palla. Ha il punteggio offensivo più alto nel basket universitario. Karaban può anche volare via dagli schermi ed è un ottimo cutter. E non provengono sempre dagli stessi luoghi.

“Possono eseguire gli stessi movimenti e i giocatori discontinui, il che non credo sia così comune come tutti pensano”, afferma Miller.

“Ciò che lo staff tecnico fa meglio di chiunque altro è metterti nella posizione di avere successo”, afferma Spencer. “Ti aiuteranno a sfruttare i tuoi punti di forza e a sviluppare le tue debolezze. Ci sono momenti in cui devi uscire dal copione e Coach Hurley ti dirà quando sono quei momenti, ma non devi farlo con questa squadra, onestamente . Siamo molto altruisti e la palla ti troverà. E se così non fosse “Questo è un peccato; non è la tua serata.”

Questa linea di pensiero è il motivo per cui la selezione dei colpi di UConn è così buona. È anche il motivo per cui gli Huskies si classificano al 328esimo posto in termini di ritmo aggiustato, perché così tanti possedimenti a metà campo possono andare in profondità nel cronometro dei 24”.

“Quando sono a metà campo, sono molto pazienti e portano a termine il lavoro”, afferma Miller. “Ma quando parli di ciò che li rende grandi, penso che sia una combinazione di quanto sono d'élite in transizione e di come gestiscono i loro set. Non credo che ci sia qualcuno nel basket universitario più pericoloso in campo aperto”.

Questa è un'altra area in cui Hurley voleva diventare un'élite. Gli piace abbattere rapidamente i tiri sbagliati e non vuole che i suoi giocatori cerchino la chiamata di gioco dalla linea laterale, ma invece li muovano rapidamente sul campo e inseguano i 3. Gli Huskies sono la settima squadra di transizione più efficiente nel basket universitario e al quinto posto per efficienza a metà campo, secondo Synergy. Sono l'unica squadra del paese a classificarsi tra le prime 10 in entrambi.

Questi numeri riflettono solo le opportunità di prima possibilità e non stimano le opportunità di seconda e terza possibilità, e UConn si colloca al 13° posto nel tasso di rimbalzo offensivo.

“Il tuo lavoro inizia quando sparano, perché si stanno avvicinando al vetro offensivo”, dice McDermott.

È stressante perché non c'è mai un momento per rilassarsi contro gli Huskies. Ecco perché hanno vinto 11 partite consecutive in doppia cifra nel torneo NCAA. Alabama ha resistito per 35 minuti sabato, ma poi Spencer ha centrato la linea di tiro libero, poi un altro complicato set di 20 secondi che ha creato una tripla di Karapan, poi è arrivato un layup di Clingan, poi Spencer ha aggirato una schermata di Clingan, impegnato il suo difensore e gli ha fatto il passaggio, la palla per segnare un altro bellissimo gol, un'altra bellissima giocata che ha spazzato via l'assist.

La marea (cremisi) si ruppe, quando gli Huskies segnarono in sette dei loro ultimi nove possedimenti.

Ogni partita sembra inevitabile e Miller racconta ad alta voce la parte spaventosa al resto dei giocatori di basket del suo college.

“(Hurley) è cresciuto e si è evoluto”, afferma Miller. “È diventato più sofisticato e sicuramente più sicuro di sé”.

Questo approccio offensivo avanzato lo ha messo sull'orlo dei titoli successivi. Chissà quanto ancora.

(Immagine in alto di Cam Spencer: Elsa/Getty Images)