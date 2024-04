Jayden Daniels è l'ultima scelta di QB di Washington nel primo round del Draft NFL

Giovedì, i Washington Commanders hanno fatto il loro ultimo tentativo di trovare un quarterback in franchising quando Jayden Daniels, stella del draft della LSU e vincitore dell'Heisman Trophy Con la seconda scelta del draft NFL. Daniels è il sesto quarterback selezionato al primo turno da Washington nell'era del Super Bowl (dal 1967) e il 14esimo nella storia della franchigia, secondo Riferimento del calcio professionistico. Ecco uno sguardo alle prestazioni dei precedenti quarterback del primo turno di Washington e ai quarterback che la squadra avrebbe dovuto invece selezionare.

L'allenatore di Washington Jay Gruden e altri nel front office non volevano prendere Haskins con la quindicesima scelta, ma furono annullati dal proprietario Daniel Snyder, il cui figlio frequentò la scuola di Bullis con il quarterback. Haskins ha iniziato 13 partite in due stagioni a Washington prima di essere rilasciato nel dicembre 2020. Il 9 aprile 2022, è stato colpito e ucciso da un autocarro con cassone ribaltabile mentre cercava di attraversare un'autostrada vicino all'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida.

QB avrebbero dovuto draftare: Nella classe QB debole, Gardner Minshew II è l'unico signal caller selezionato dopo Haskins per partecipare al Pro Bowl.

Washington ha scambiato un importo significativo, comprese tre scelte al primo turno, con St. Louis. Louis Rams salirà di quattro posizioni e selezionerà Griffin n. 2 in assoluto. Il vincitore dell'Heisman Trophy di Baylor ha avuto un anno da rookie da record quando ha portato Washington al suo primo titolo NFC East dal 1999, ma non è più stato lo stesso dopo aver subito un infortunio al ginocchio nella sconfitta al primo turno della squadra contro il compagno rookie Russell. Wilson e Seahawks. Griffin è stato rilasciato nel 2016.

QB avrebbero dovuto draftare: Wilson, una scelta al terzo giro.

Washington scelse il cornerback Carlos Rogers con la nona scelta e Campbell, compagno di squadra di Rogers ad Auburn, con la 25a scelta, che acquisirono da Denver in cambio di tre scelte future. Campbell, che era visto come un progetto, ha giocato da titolare 52 partite in quattro stagioni con Washington, lanciando 55 touchdown e 38 intercettazioni. READ Voci commerciali di Russell Wilson: i leader hanno offerto più scelte al primo round per l'acquisizione di Seahawks QB, secondo il rapporto

QB avrebbero dovuto draftare: Col senno di poi, Washington avrebbe dovuto selezionare Aaron Rodgers, che è salito di una posizione davanti a Campbell, con la scelta usata per selezionare Rogers. Nessun quarterback selezionato dopo che Campbell ha avuto una carriera migliore della sua.

Dopo che Washington non ha avuto successo nel suo tentativo di passare al draft del quarterback dell'Oregon Joey Harrington o del wide receiver del Tennessee Donte Stallworth, la squadra ha scambiato due volte e ha selezionato Ramsey da Tulane con la scelta finale del primo round. “Pensiamo che abbia la possibilità di diventare un giovane giocatore davvero bravo”, ha detto l'allenatore Steve Spurrier. Ramsey ha iniziato cinque partite come debuttante e altre 19 nelle tre stagioni successive prima di perdere il lavoro a favore di Campbell.

QB avrebbero dovuto draftare: David Garrard, una scelta al quarto giro, ha avuto una carriera migliore di Ramsey, ma Washington non ha mancato molto.

Per la prima volta in più di tre decenni, Washington ha selezionato un quarterback al primo turno, utilizzando la scelta n. 3 su Shuler, che ha brillato nelle sue ultime due stagioni al Tennessee. Dopo una stagione miserabile di 4-12, la peggiore della franchigia degli ultimi 30 anni, Washington stava decidendo tra Shuler e Trent Dilfer di Fresno State, che arrivò al numero 6 dei Buccaneers. L'allenatore del primo anno Norv Turner ha favorito Shuler, che ha iniziato 13 partite in tre stagioni a Washington e alla fine ha perso il lavoro a favore di Gus Frerot, una scelta del settimo round di Washington nello stesso draft.

QB avrebbero dovuto draftare: Kurt Warner, uscito dall'Iowa settentrionale non scelto nel draft e rilasciato dai Green Bay Packers durante il training camp prima di accendere l'Arena Football League.

Washington ha utilizzato la scelta n. 2 su Snead, che ha recitato in Wake Forest. “Questo ragazzo Snead è alto 6 piedi e 4, pesa 215 libbre ed è un ragazzo che i professionisti pensano possa lanciare la palla”, ha riferito The Post del draft di Filadelfia, dove il running back Tommy Mason è andato primo assoluto contro i Vikings e un paio di Hall of Fame linebacker Mike Ditka e cornerback Jimmie Johnson – sono arrivati ​​quinto e sesto. Snead ha giocato tre stagioni a Washington e ha realizzato un paio di Pro Bowls prima di essere ceduto agli Eagles Per il centrocampista Sonny Jorgensen. READ La comunità del baseball di Baltimora, i legislatori stanno rendendo omaggio al proprietario degli Orioles, Peter Angelos

QB avrebbero dovuto draftare: gruppo di personaggi famosi Fran Tarkenton, che è stato selezionato con la prima scelta del terzo round dai Vikings.

Lucas, che si è guadagnato il soprannome di “Riverboat Richie” alla Penn State per il suo stile di gioco grintoso, è stato anche una scelta al primo turno nel neonato draft AFL e ha sorpreso Washington firmando con i Bills. “Mi piace giocare a quarterback”, ha detto Lucas al Post dopo aver preso la sua decisione. “Come ragazzo al primo anno tra i professionisti, penso che avrò maggiori possibilità con una nuova squadra in un nuovo campionato, voglio imparare con i nuovi giocatori… È una decisione grande e difficile lo sai? Potrei essere il perdente alla lunga. ” Lucas è apparso in 22 partite per la squadra di Bills come quarterback, safety e running back.

QB avrebbero dovuto draftare: Don Meredith della SMU, che è arrivato al numero 32 dei Bears e ha continuato a fare tre Pro Bowls con i Cowboys.

Invece di riferire a Washington dopo essere arrivato al numero 4 in assoluto, Allard, che ha recitato al Boston College, ha firmato un contratto di due anni con Ottawa della Canadian Football League. “Allard non è così bravo che siamo particolarmente preoccupati di perderlo”, ha detto il proprietario di Washington George Preston Marshall.

QB avrebbero dovuto draftare: Il futuro coordinatore difensivo di Washington Richie Petitbon è passato dal quarterback, dove giocava a Tulane, alla sicurezza dopo che i Bears lo hanno selezionato al secondo turno.

“È un miracolo che fosse a nostra disposizione”, ha detto l'allenatore Joe Kuharich dopo che Washington ha scelto Guglielmi da Notre Dame con la quarta scelta. “Guglielmi è il tipo di giocatore che ci porterà fuori dal pericolo”. Se solo. Guglielmi ha giocato 5-13-3 da titolare in quattro stagioni a Washington. READ Goran Dragic firma con i Nets: il portiere veterano cercherà il titolo a Brooklyn dopo l'acquisizione dal Tottenham, afferma il rapporto

QB avrebbero dovuto draftare: Johnny Unitas, l'unico Hall of Famer escluso dal draft del 1955, fu selezionato dagli Steelers al nono round.

“Dico da un paio d'anni che Scarbath è il più grande giocatore universitario d'America”, ha detto Marshall dopo che Washington ha scelto la stella del Maryland e secondo classificato all'Heisman Trophy del 1952 con la terza scelta. “Non ho mai osato sperare che saremmo stati abbastanza fortunati da ottenerlo.” Washington aveva già scelto Eddie LeBaron al draft del 1950 come quarterback, quindi Scarbath trascorse parte delle sue due stagioni a Washington come linebacker.

QB avrebbero dovuto draftare: Zeke Bratkowski, il backup di lunga data del QB dei Packers Bart Starr, è stato preso al secondo turno.

Gilmer, la scelta numero 1 in assoluto al draft dopo una carriera straordinaria in Alabama, ha giocato sei stagioni a Washington come quarterback e quarterback. Lui È andato 0-8 come QB Con 17 touchdown e 38 intercettazioni.

QB avrebbero dovuto draftare: Bobby Layne, che è arrivato terzo agli Steelers, o O Teal, che è arrivato sesto ai Lions.

Washington cedette Hardy, che fu nominato MVP del Rose Bowl del 1945 alla California meridionale, e altri due giocatori ai Rams nel maggio 1946 per l'ex stella dell'Oklahoma Jack Jacobs.

QB avrebbero dovuto draftare: In Charlie Conerly di Hardee e Mississippi, nel 13 ° round, Washington ha selezionato il miglior quarterback del draft. Nessuno dei due ha giocato per Washington.

L'Associated Press riferì dopo il draft NFL del 1937: “Ai Boston Redskins, che probabilmente si trasferiranno a Washington, è stato fornito un lungo elenco di prospettive, incluso Sammy Pugh, l'entusiasmante kicker di Texas Christian”. La franchigia di Boston si trasferì a Washington e Pugh, che fu scelto sesto e sapeva lanciare la palla così come la tirava, ne divenne la stella. Nel corso dei suoi 16 anni di carriera nella Hall of Fame, Baugh ha portato la squadra a vincere due titoli NFL e ha rivoluzionato il gioco con la sua abilità nei passaggi.