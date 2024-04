Xbox Indie Show: come guardare l'evento speciale ID@Xbox di oggi: guida

Forse ti sei perso l'annuncio della scorsa settimana dello speciale ID@Xbox Showcase di fine aprile, e oggi ci è arrivato di nascosto! Mancano solo poche ore all'ultimo Xbox Indie Showcase e dovrebbe darci molte rivelazioni.

Di seguito troverai tutte le informazioni essenziali che devi sapere sull'Xbox Indie Showcase di aprile 2024:

Spettacolo indipendente Xbox: ora di inizio

L'ID@Xbox Indie Showcase si svolge a 29 aprile 2024 In 10:00 PT / 13:00 ET / 18:00 GMT.

Sulla base degli eventi passati, prevediamo che duri circa 60-90 minuti in totale.

Xbox Indie Showcase: quali giochi saranno inclusi?

Come al solito, non ci è stato detto in anticipo tutto ciò che sarà presente all'ID@Xbox Showcase di aprile, ma Microsoft ha già rilasciato alcuni nomi, come i prossimi titoli Game Pass Dungeon di Hinterberg E 33 immortali.

C'è l'opportunità di imparare da loro Di più Titoli Xbox Game Pass anche per il 2024, quindi speriamo che sia così!

“Oltre a trailer epici, nuovo gameplay e nuove rivelazioni, lo spettacolo conterrà nuovi dettagli sui giochi in arrivo come Dungeon di Hinterberg, 33 immortali, Record perduti: Bloom e RageE tante altre cose.”

Spettacolo indie Xbox: come guardarlo

Puoi guardare l'ID@Xbox Indie Showcase di aprile 2024 in diversi luoghi, inclusi i canali YouTube e Twitch di IGN. Organizzeremo anche un'edizione su YouTube qui a Pure Xbox, dove apriremo la chat room in modo che tu possa chattare dal vivo con altri membri PX durante l'evento! Lo noterai presto nella home page.

Se non vuoi guardare l'intera trasmissione, ricapitoleremo anche tutto quanto annunciato durante lo show, così stai certo che non ti perderai nulla. Speriamo che un po' di divertimento indie venga rivelato più tardi oggi…