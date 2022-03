Gli astronomi catturano il momento in cui una stella esplode alla fine della sua vita

Gli astronomi hanno catturato il momento in cui una stella, a 500 milioni di anni luce dalla Terra, è esplosa in una drammatica supernova, che ha segnato la fine della sua vita.

Un’esplosione di supernova di tipo II si verifica quando una stella molto grande non può fondere gli atomi all’interno del suo nucleo, facendola esplodere, perdendo i suoi strati esterni.

La supernova, chiamata SN2021afdx, si è verificata nella galassia Cartwheel dalla forma insolita, che si trova nella costellazione dello Scultore.

Gli astronomi hanno catturato l’immagine nel dicembre 2021 utilizzando il New Technology Telescope dell’European Southern Observatory (NTT) in Cile.

Hanno quindi confrontato l’immagine con quella della stessa galassia, scattata con il Very Large Telescope (VLT) nell’agosto 2014, prima che si verificasse l’esplosione della supernova.

Una nuova luce brillante può essere vista nella parte inferiore sinistra della nuova immagine, questo non è visibile nell’immagine 2014.

La luce dell’esplosione di una stella può essere visibile per mesi o addirittura anni dopo l’evento, anche se è stata osservata nel dicembre 2021, l’esplosione della supernova è avvenuta 500 milioni di anni fa: ci è voluto così tanto tempo prima che la luce raggiungesse la Terra.

Si trova all’interno della galassia Cartwheel, che un tempo era una normale galassia a spirale che ha subito l’interazione diretta con una galassia compagna più piccola diversi milioni di anni fa, conferendole il suo aspetto distintivo.

SN2021afdx era una supernova di tipo II, che si verifica quando una stella massiccia raggiunge la fine della sua evoluzione e lascia dietro di sé un buco nero o una stella di neutroni.

Le supernove sono una delle ragioni per cui gli astronomi dicono che siamo tutti fatti di polvere di stelle, perché lasciano lo spazio intorno a loro pieno di elementi pesanti. Questi elementi si formano come una giovane stella, che in seguito può dare origine a generazioni di nuove stelle e pianeti.

Il rilevamento e lo studio di questi eventi imprevisti richiede la cooperazione internazionale tra più telescopi.

Queste osservazioni devono avvenire nell’arco di molti anni – per rilevare differenze nel cielo notturno – perché, sebbene viste per diversi mesi, possono essere fugaci.

La prima volta che SN2021afdx è stato osservato è stato nel novembre 2021 da un’indagine ATLAS.

Atlas è un sistema di allerta precoce per l’impatto di un asteroide sviluppato dall’Università delle Hawaii e finanziato dalla NASA.

Si compone di quattro telescopi, due alle Hawaii, uno in Cile e un quarto in Sud Africa. Ognuno di loro scansiona automaticamente l’intero cielo più volte ogni notte alla ricerca di oggetti in movimento. Possono essere usati per scoprire la supernova.

Dopo che Atlas ha scoperto la supernova, l’European Southern Observatory ha puntato ePESSTO+ sull’oggetto, il General Spectroscopic Survey of Transient Objects dell’ESO, progettato per studiare eventi transitori come una supernova.

Non solo hanno catturato la bellissima immagine della galassia e della supernova – nell’angolo in basso a sinistra della struttura – ma anche gli spettri. Gli astronomi possono utilizzare questi spettri per determinare se si tratta di una supernova di tipo II.

La galassia Cartwheel, che ospita questo nuovo evento di supernova, è una galassia lenticolare e ad anello, con un diametro stimato di circa 150.000 anni luce.

È una parte importante del gruppo di galassie Cartwheel, con quattro galassie a spirale: tre compagne e la stessa galassia Cartwheel.