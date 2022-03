I produttori di birra firmeranno con Andrew McCutchen

Difensore Andrew McCutchen accetta un accordo con Brewers, riporta Daniel Álvarez Montes di El ExtraBase (su Twitter). Kane Rosenthal di Athletic menzionato Questo pomeriggio le parti hanno discusso.

McCutchen, 35 anni, a questo punto ha 13 stagioni di campionato MLB alle spalle, essendo entrato in campionato come pirata nel 2009. Da quella stagione al 2019, WRC+ ha segnato almeno 120 in ogni stagione tranne un leggero calo a 105 nel 2016 Nel 2013 ha segnato 21 fuoricampo, rubato 27 basi e messo a segno un’incredibile serie di .317/404/.508, wRC+ da 156. Insieme alla sua eccellente difesa sul campo, ha meritato un incredibile 8.1 fWAR nell’anno, vincendo il Premio Giocatore dell’anno nella National League e aiutare i Buccaneers a raggiungere la loro prima postseason dal 1992.

Nel 2018 mancava un anno alla proroga che firmò con i pirati nel 2012. I Bucs lo mandarono ai Giants in cambio di Brian ReynoldsE il Kyle Crick e fondi di ricompense internazionali. I Giants, a loro volta, mandarono McCutchen agli Yankees alla scadenza dell’esenzione di agosto. Dopo aver raggiunto la free agency per la prima volta, ha firmato un contratto triennale da 50 milioni di dollari con i Phillies in vista della stagione 2019.

La sua produzione naturalmente è leggermente diminuita nel corso degli anni, poiché la sua difesa sul campo d’élite è gradualmente diventata al di sotto del livello sinistro. Non effettua recuperi a doppia cifra dal 2018. Tuttavia, è ancora molto più utile fin dall’inizio, soprattutto contro il campo sinistro. Nelle ultime due stagioni, ha realizzato 37 fuoricampo e ha tagliato .232/.331/.441, wRC+ da 106. Ma quando ha un vantaggio di plotone, la sua serie di vittorie passa a .290/.402/.603, wRC+ da 164 .

Per i Brewers, l’anno scorso sono andati 95-67 e hanno vinto NL Central, nonostante un attacco un po’ tiepido. La serie di vittorie consecutive dell’intera squadra è stata .233/.317/.396, sommando a un WRC+ di soli 91, posizionandosi al 23° posto su 30 squadre in campionato. Le loro mosse in questa stagione hanno riguardato principalmente il tentativo di integrare la loro grande scommessa con una maggiore potenza di fuoco nella formazione. A tal fine, hanno scambiato per Cacciatore di renfro E il Mike Brusseau Prima di chiudere, ora abbiamo aggiunto anche McCutchen al mix.

McCutchen si unirà a Renfrew in un gruppo all’aperto che include anche Christian WillichE il Lorenzo Caino E il Tyrone Taylor. Questo è un mix leggermente affollato, ma con la recente implementazione del battitore designato nella National League, dovrebbero essere in grado di spargere i pipistrelli intorno a qualsiasi parte di questo gruppo che ha bisogno di un giorno di riposo in piedi. McCutchen e Kane hanno entrambi 35 anni, con Kane che ne compirà 36 in meno di un mese, il che li rende particolarmente in forma per un po’ di tempo nello slot DH, per rimanere in salute e in rosa per tutta la stagione.

Comunque manager Craig Consell Decidendo di costruire la squadra, sembra che sarà in grado di ottenere più potenza di fuoco rispetto all’edizione dell’anno scorso, mentre cercano di difendere il loro titolo di campionato e fare la postseason per la quinta stagione consecutiva.