Microsoft sta testando gli annunci in Esplora file di Windows 11

Microsoft ha iniziato a testare le promozioni per alcuni dei suoi altri prodotti nell’app Esplora file sui dispositivi che eseguono l’ultima build di Windows 11 Insider.

Questa nuova “funzione” di Windows 11 è stata scoperta da un utente Windows e Insider MVP che abbonato Screenshot di una notifica di annuncio visualizzata sopra l’elenco di cartelle e file in Esplora file, il file manager predefinito in Windows.

Come mostrato nello screenshot, Microsoft utilizzerà tali annunci per promuovere altri prodotti Microsoft, ad esempio su come “Scrivere con sicurezza su documenti, e-mail e Web con suggerimenti di scrittura avanzati da Microsoft Editor”.

Come puoi immaginare, la reazione a questo è stata, per non dire altro, controproducente, con alcuni che hanno affermato che Esplora file è “uno dei posti peggiori in cui visualizzare annunci”, mentre altri hanno aggiunto che questa era la strada da percorrere se Microsoft voleva che le persone lo facessero “regala Explorer per qualcos’altro” .

BleepingComputer ha anche provato a replicarlo su un sistema che esegue l’ultima build di Windows 11 Insider, ma non abbiamo ricevuto annunci di Esplora file.

Ciò può essere probabilmente spiegato da Microsoft che esegue un esperimento di test A/B nel tentativo di valutare il successo di questa funzionalità o dall’azienda che la disabilita dopo il grido visivo di un utente.

Annunci di Esplora file per Windows 11 (flobo09)

Questa non è la prima volta che Microsoft aggiunge messaggi promozionali a Esplora file, poiché nel 2016 Microsoft presentava anche un annuncio OneDrive in un’app di Windows.

Annuncio di OneDrive in Esplora file pic.twitter.com/XZXcG0UNFl Teroalhonen 13 ottobre 2016

Tuttavia, Redmond non ha interrotto File Explorer e Annunci di prova Push di app Web gratuite per Office Nella barra dei menu dell’app Wordpad di Windows 10 due anni fa, c’era una campagna di protesta simile da parte degli utenti.

L’azienda ha anche iniziato a offrire Annunci Microsoft Edge Nel menu Start di Windows 10 ogni volta che gli utenti cercano un browser concorrente, viene richiesto loro di scaricare il nuovo Microsoft Edge.

Alcuni di questi test hanno avuto anche conseguenze indesiderate, poiché Microsoft ha rotto il menu Start di Windows e la barra delle applicazioni nel processo Test di aggiornamento di Microsoft Teams sugli addetti ai lavori.

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-breaks-windows-11-start-menu-taskbar-with-teams-promo/

BleepingComputer ha contattato Microsoft con domande relative agli annunci di Esplora file, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Aggiornamento 14/03/22 18:48 EST: Aggiunto l’annuncio di Esplora file dal 2016.