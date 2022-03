Aggiornamenti in tempo reale di Covid-19: casi, restrizioni e altro

Venerdì è in costruzione una struttura di isolamento per i pazienti affetti da Covid-19 a Hong Kong, vicino al ponte che collega la città a Shenzhen, nella Cina continentale. credito… Ken Cheung/Associated Press

Hong Kong sta lottando per affrontare il peggior focolaio di coronavirus dall’inizio dell’epidemia, avvertendo di non avere la capacità di test per attuare la rigorosa strategia emanata da Pechino.

A Shenzhen e Shanghai, nella Cina continentale, I funzionari hanno imposto restrizioni a milioni di persone entro pochi giorni dall’epidemia locale Per testare ogni residente. Ma lunedì l’amministratore delegato di Hong Kong Carrie Lam ha indicato che la sua città non ha la stessa capacità.

“Hong Kong è molto diversa da molte città della terraferma, quindi non possiamo fare alcun confronto”, ha detto Lam ai giornalisti in una conferenza stampa.

La signora Lam ha affermato che la differenza risiede nelle risorse e nei sistemi di governance. Shenzhen e Shanghai possono testare milioni di persone ogni giorno; I funzionari sanitari di Hong Kong possono testare solo tra 200.000 e 300.000 persone al giorno.

Hong Kong, uno degli ultimi posti al mondo che sta ancora cercando di sbarazzarsi del virus piuttosto che conviverci, ha registrato più di 700.000 casi e 4.066 morti da fine gennaio. Nell’ultima settimana, Hong Kong ha registrato una media di oltre 280 decessi e 21.000 nuove infezioni al giorno, Secondo il Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University.

Nuovi casi segnalati al giorno Fonte: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) presso la Johns Hopkins University. La media giornaliera è calcolata dai dati riportati negli ultimi sette giorni.

È una strategia imposta da Pechino ma sembra sempre più fuori portata per Hong Kong, che mantiene ancora libertà che non si trovano sulla terraferma.

Nelle città cinesi Wuhan E il Xian, i funzionari hanno interrotto la vita quotidiana e confinato i residenti nelle loro case per settimane fino a quando non ci sono stati più casi localizzati. A Tientsin, mmm Il test per ogni residente è iniziato Dopo solo 20 casi di coronavirus sono stati segnalati.

Oltre a separare Hong Kong dall’approccio della terraferma, la signora Lam ha detto che non avrebbe preso in considerazione l’inasprimento delle misure di distanziamento sociale perché doveva tenere conto di come si sentivano i residenti nei loro confronti.

“Devo pensare se il pubblico accetterà più misure, quindi non implementeremo più misure di distanziamento casualmente”, ha detto la signora Lam.

L’epidemia e la capacità della signora Lam di controllarla sono viste come una prova della sua leadership, sebbene non siano identificate dai normali residenti di Hong Kong. Il prossimo leader della città sarà eletto l’8 maggio e deciso da un “comitato elettorale” di oltre 1.400 lealisti del PCC.

La signora Lam è stata sotto pressione dal pubblico per attenersi a un programma per i test di massa da quando ha sollevato la possibilità per la prima volta a metà febbraio.

I timori di una sorta di blocco a Wuhan o Xi’an hanno spinto i residenti a farlo Scaffali dei supermercati vuoti e farmaci per la conservazione. Ha anche spostato la comunità di espatriati della città, molti dei quali sono stanchi di due anni di rigide misure antiepidemiche e dell’incertezza su come e quando finiranno le restrizioni imposte alla città.

“Se vuoi che seguiamo ciò che Shenzhen sta facendo, ovvero introdurre test completi obbligatori in tre giorni, temo che non siamo in grado di farlo”, ha detto la signora Lam. “Questa è una realtà che dobbiamo affrontare”.

di lunedi, Lo hanno annunciato i funzionari dell’aeroporto internazionale di Hong Kong I passeggeri delle compagnie aeree continentali non potranno più salire a bordo del traghetto dal porto Shekou di Shenzhen all’aeroporto internazionale di Hong Kong, costringendo la sospensione del servizio a partire da martedì.

Adel Hassan Contribuire alla redazione dei rapporti.