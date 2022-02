In una rivalità con Putin, il tedesco Schulz mostra uno stile più deciso

MOSCA/BERLINO, 16 febbraio (Reuters) – (Questa storia è stata riscritta il 15 febbraio per correggere l’anno al paragrafo 5)

Il cancelliere tedesco Olaf Schulz è stato accusato di scarsa leadership nella crisi ucraina e di tolleranza nei confronti della Russia. Tuttavia, durante la sua visita al Cremlino di martedì, non solo si è opposto al presidente russo Vladimir Putin, ma sembrava divertirsi.

I critici politici hanno messo in dubbio come il mite Schulz, entrato in carica a dicembre, sarebbe entrato nella “tana del leone”. È noto che i funzionari russi deridevano apertamente i loro visitatori o cercavano di superarli in una prova del loro potere.

Putin ha invitato il suo Labrador nero a un incontro con l’ex cancelliera Angela Merkel nel 2007 nonostante la sua nota paura dei cani.

Ma Shultz è stato inaspettatamente combattivo nella sua conferenza stampa congiunta con Putin durante una gita di un giorno a Mosca che faceva parte della frenetica diplomazia per scongiurare un’invasione russa dell’Ucraina, pur mantenendo il suo marchio di fabbrica calmo e premuroso. Per saperne di più

Quando Putin ha criticato la NATO, dicendo che ha lanciato la guerra in Europa bombardando l’ex Jugoslavia nel 1999, Schulz ha risposto dicendo che ciò è stato fatto per prevenire il genocidio, riferendosi alla persecuzione degli albanesi in Kosovo.

Putin ha risposto dicendo che la Russia considera genocidio il trattamento riservato ai russi nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. E in una successiva conferenza stampa individuale, Schulz ha detto che l’uso della parola genocidio da parte di Putin è stato un errore.

Schultz ha persino deriso le preoccupazioni di Putin sull’espansione verso est della NATO, dato che non era all’ordine del giorno tanto presto e dal suo lungo tempo al timone del suo paese.

“Non so esattamente per quanto tempo il presidente intende rimanere in carica”, ha detto con un sorriso a Putin. “Ho la sensazione che questo potrebbe richiedere molto tempo, ma non per sempre.”

Alcuni analisti lo hanno elogiato anche per aver espresso le sue preoccupazioni sulle questioni dei diritti civili e il suo incontro con vari attivisti.

Quando in seguito gli è stato chiesto dai giornalisti del duello con Putin, Schulz ha sorriso dicendo che ha dato un sapore a quelli che erano stati i colloqui “intensi” di quattro ore.

Alcuni critici si lamentano ancora del fatto che abbia ceduto troppo alla Russia, rendendo meno probabile l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

Ma il suo tono più duro potrebbe in qualche modo ristabilire la sua credibilità come uno dei principali attori politici europei. Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente preso il comando della crisi ucraina in Europa con una visita a Mosca, anche se con risultati contrastanti. Per saperne di più

E il leader francese non ha nemmeno tentato di appellarsi quando Putin la scorsa settimana in una conferenza stampa congiunta ha messo in dubbio l’affermazione della NATO secondo cui si trattava di un’alleanza puramente difensiva, citando le campagne offensive del blocco in Iraq, Libia, Afghanistan e Serbia.

Rapporti aggiuntivi di Sarah Marsh a Berlino, Madeleine Chambers a Berlino e Mark Trevelyan a Londra; Montaggio di Sam Holmes

