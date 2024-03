La guerra tra Israele e Gaza: la nave umanitaria per Gaza non ha ancora lasciato Cipro

La nave “Open Arms” rimorcherà una chiatta carica di cibo secco e in scatola per gli abitanti di Gaza

Un cessate il fuoco resta fuori discussione, con i negoziati indiretti tra Israele e Hamas in gran parte in fase di stallo.

Le agenzie di soccorso e i politici occidentali affermano che il modo migliore per fornire la quantità necessaria di aiuti a Gaza è via terra.

La settimana scorsa, il ministro degli Esteri britannico Lord Cameron ha affermato che il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'Unione Europea continuano a sollecitare Israele “a consentire l'ingresso di più camion a Gaza come il modo più veloce per portare aiuti a coloro che ne hanno bisogno”.

Ha anche detto che Israele deve aprire il porto container di Ashdod, a nord di Gaza, per ricevere spedizioni di aiuti da Cipro fino a quando un corridoio marittimo non sarà stabilito e reso operativo.

Israele nega di aver ostacolato l’ingresso o la distribuzione degli aiuti a Gaza e incolpa le agenzie delle Nazioni Unite sul campo per non aver fornito gli aiuti consentiti alle persone che ne hanno bisogno.

La missione Open Arms è separata dai piani degli Stati Uniti di iniziare a costruire un bacino galleggiante al largo della costa di Gaza per contribuire a fornire aiuti via mare.

La nave militare statunitense General Frank S. Beeson è salpata sabato da una base in Virginia e sta navigando verso il Medio Oriente, trasportando attrezzature per costruire un molo temporaneo che potrebbe consentire lo scarico di grandi navi che trasportano aiuti.

“Da questo punto di vista siamo pronti a partire e abbiamo la nostra squadra pronta a Gaza per farlo [distribute] Ha aggiunto: “Questo è quello che speriamo sia il primo del maggior numero possibile di viaggi a Gaza via mare”.

Alcuni osservatori hanno messo in dubbio i piani di consegna degli aiuti via mare. L’esperto indipendente sui diritti umani delle Nazioni Unite, Michael Fakhri, ha affermato che l’operazione militare statunitense per costruire un molo marittimo non “preverrebbe in alcun modo la carestia”.