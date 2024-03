Kushner suggerisce che gli abitanti di Gaza dovrebbero essere trasferiti nell'area desertica israeliana

Jared Kushner, che ha fornito consulenza a suo suocero, l’ex presidente Trump, sul Medio Oriente, ha suggerito il mese scorso che gli abitanti di Gaza dovrebbero essere spostati nel deserto israeliano per consentire all’esercito israeliano di completare la sua campagna militare contro Hamas.

La questione su come proteggere i civili palestinesi dalle prossime fasi della guerra israeliana a Gaza è al centro delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, che hanno messo in guardia Israele dall'invasione di Rafah, dove si sarebbero nascoste le brigate di Hamas, senza un piano per evacuare altre zone. più di 100.000 civili. Un milione di civili lì.

“Quindi, quello che farei ora se fossi Israele è provare a dire: in primo luogo, vuoi portare via da Rafah il maggior numero possibile di civili”. Egli ha detto In una conversazione con il presidente della facoltà della Harvard Middle East Initiative (MEI), Tariq Masoud, il mese scorso.

“Penso che tu voglia provare a chiarirlo”, ha aggiunto Kushner. “So che attraverso la diplomazia, forse… portandoli in Egitto, so che è stato rifiutato, ma… con la giusta diplomazia, penso che sarebbe possibile. Ma, oltre a ciò, la cosa che proverei a fare se Ero israeliano in questo momento “Sto solo demolendo qualcosa nel Negev, e cercherò di spostare la gente lì.”

Il Negev è una regione desertica nel sud di Israele.

Kushner ha parlato con Masoud il 15 febbraio. La conversazione è stata pubblicata su YouTube il 7 marzo menzionato in Dal Guardian martedì.

Masoud ha chiesto a Kushner dell’idea di trasferire gli abitanti di Gaza nel Negev e gli ha chiesto se fosse “qualcosa su cui proveresti a lavorare?”

“Sono seduto a Miami Beach in questo momento. Sto, sai, osservando la situazione e pensando a cosa farei se fossi lì”, ha risposto Kushner.

Kushner ha anche detto di ritenere che la proprietà sul lungomare di Gaza “potrebbe essere di grande valore… se la gente si concentrasse sulla costruzione di mezzi di sussistenza,” invece di spendere soldi in tunnel o munizioni.

“Quindi penso che la situazione lì sia un po' sfortunata”, ha continuato.

Anche il genero dell'ex presidente ha espresso la sua opposizione alla creazione di uno Stato palestinese, affermando di ritenere che “il riconoscimento preventivo di uno Stato palestinese sarebbe essenzialmente una ricompensa per un atto terroristico”.

“Quindi, è una pessima idea in questo senso”, ha detto Kushner.

L’amministrazione Biden ha affermato che la soluzione dei due Stati è l’unico modo a lungo termine per evitare crisi e conflitti nella regione. Ha inoltre intensificato i suoi avvertimenti a Israele contro l’invasione di Rafah, cosa che Biden ha ripetuto lunedì in una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Netanyahu ha accettato di inviare funzionari per discutere opzioni alternative con le controparti americane, ma martedì ha affermato che un’incursione nella città meridionale era inevitabile.

Kushner, che ha guidato la politica del Medio Oriente nell’amministrazione di suo suocero, ha dichiarato nell’ottobre dello scorso anno che avrebbe sostenuto Trump per un altro mandato quest’anno a causa del modo in cui aveva aiutato il Medio Oriente durante la sua presidenza.

In un'intervista con l'emittente televisiva Lex Friedman, Kushner ha incolpato Biden per la guerra a Gaza.

“Ora, sotto il presidente Biden, questa è la seconda guerra nel mondo, e quando si ha una leadership debole, il mondo diventa un posto meno sicuro”, ha detto.

Ha aggiunto: “La mia speranza e la mia preghiera è che il presidente Trump venga rieletto e che possa quindi riportare la calma, la pace e la prosperità nel mondo”.

Kushner ha detto che rifiuterà l'invito a tornare alla Casa Bianca se Trump sarà rieletto a novembre.