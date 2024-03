Secondo quanto riferito, Sony ha avviato un'indagine sulla fuga di informazioni sulle specifiche di PS5 Pro

PlayStation 5 Pro Per ora si tratta solo di voci e Sony non ha nemmeno confermato l'esistenza di una console potenziata. Tuttavia, sembra che l'ultima fuga di informazioni sulle specifiche di PS5 Pro fosse legittima e, secondo quanto riferito, ha spinto Sony a continuare la ricerca per scoprire chi ha rovinato la sorpresa.

Per chi è veramente questa cosa? | Formazione pratica sul portale PlayStation

Utente di YouTube La Legge di Moore è morta Giovedì è stato caricato un video che include quella che sembra essere la documentazione ufficiale sulle specifiche di PS5 Pro. Giochi al coperto Tom Henderson ha confermato i dettagli e cinguettio Lunedì è in corso un’indagine su chi ha condiviso queste specifiche di PS5 Pro. Sembra che i documenti siano stati consegnati a partner esterni, il che è coerente con le voci secondo cui saranno rilasciati entro la fine dell'anno.

Sony non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sull'indagine e sui dettagli dei dispositivi trapelati.

Le specifiche specifiche per PS5 Pro mostrano che il dispositivo aggiornato otterrà un significativo aumento di potenza. Secondo la scheda tecnica trapelata, una CPU AMD Zen2 overcloccata con velocità di clock fino a 4,4 GHz e RAM più veloce vedrà un miglioramento del 45% nel display. Le presunte specifiche indicano anche un miglioramento fino a 4x del Ray-Tracing e il supporto 8K.

Ancora una volta, tutte queste specifiche non sono confermate, ma la società ha affermato che la PS5 si sta dirigendo verso la “fase finale del suo ciclo di vita”, secondo un rapporto di Bloomberg A febbraio.

Sony sembra essere dell'umore giusto per lanciare più dispositivi. Nelle ultime festività natalizie ha perso la magrezza PS5 E il Portale PlayStation Per coloro che desiderano utilizzare la propria console lontano dalla TV.