Fonte – I Jets firmano con l'ex WR dei Chargers Mike Williams un contratto di un anno

Dando al quarterback Aaron Rodgers un nuovo pass-catcher, i New York Jets hanno concordato un accordo con l'ex wide receiver dei Los Angeles Chargers Mike Williams martedì, hanno detto fonti ad Adam Schefter di ESPN.

Williams, 29 anni, firmerà un contratto di un anno del valore massimo di 15 milioni di dollari, secondo le fonti.

I Jets entrarono in free agency cercando di migliorare al fianco di Garrett Wilson, un ricevitore da 1.000 yard in ciascuna delle sue prime due stagioni. Verso il 2018, Williams guida la NFL con 15,8 yard per ricezione tra i giocatori con almeno 200 ricezioni, ma si presenta con alcune domande persistenti.

giocatore YPR Mike Williams 15.9 AJ Marrone 15.7 Mike Evans 15.2 — Statistiche e informazioni ESPN

Williams si è rotto il legamento crociato anteriore nella terza settimana della scorsa stagione, costringendolo a saltare il resto dell'anno. Nel 2022, ha saltato quattro partite e la sconfitta nei playoff dei Chargers. Ma dal 2018 al 2021 ha saltato solo tre partite. I Jets stanno correndo qualche rischio, ma ritengono che le dimensioni della Williams (6 piedi-4) e la capacità di allungare il campo aggiungeranno una dimensione diversa all'attacco.

I Chargers tagliarono la Williams dopo sette stagioni perché il suo limite massimo era stato di 32,5 milioni di dollari. Gli spettava uno stipendio base non garantito di 17 milioni di dollari nell'ultimo anno del suo contratto triennale da 60 milioni di dollari.

La Williams, arrivata settima assoluta nel 2017, avrebbe dovuto fare visita come free agent ai Pittsburgh Steelers e ai Carolina Panthers. Anche i Chargers erano interessati a coinvolgerlo.

Il suo anno migliore è stato il 2021, quando ha avuto ricezioni (76) e yard ricevute (1.146). Ha anche segnato nove touchdown e ha cliccato con il quarterback Justin Herbert dopo il suo primo anno nel 2020.

In Williams, i Jets vedono qualcuno che può essere un fattore nella zona rossa e vincere palloni contesi. Nel 2022, secondo Pro Football Focus, ha registrato un tasso di ricezione del 57% sui passaggi contestati, l'undicesimo migliore tra i ricevitori larghi.

Rodgers, reduce da un grave infortunio, ha ora un gruppo di ricevitori composto da Wilson e Williams all'esterno, con Xavier Gibson nel ruolo. Wilson e Williams sono giocatori versatili e possono giocare anche da dentro.

Alan Lazard ha un ruolo ambiguo. Dopo aver firmato un contratto quadriennale da 44 milioni di dollari, ha effettuato solo 23 ricezioni ed è stato messo in panchina in una deludente stagione d'esordio a New York. Lazard, che ha giocato con Rodgers a Green Bay, probabilmente tornerà perché il suo stipendio di 10 milioni di dollari è completamente garantito.

La Williams non ha mai giocato al Pro Bowl. In sette stagioni, ebbe 309 ricezioni per 4.806 yard e 31 touchdown.