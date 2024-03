Il volo LATAM da Sydney ad Auckland ha “forte movimento”, 50 feriti

Circa 50 persone sono rimaste ferite lunedì su un volo LATAM Airlines da Sydney ad Auckland, in Nuova Zelanda, provocando una massiccia risposta da parte dei servizi di emergenza. La compagnia aerea cilena LATAM ha dichiarato in un comunicato che il volo 800 ha avuto un “evento tecnico” che “ha causato un forte movimento”. La compagnia aerea ha espresso profondo rammarico per il disagio e il disagio causati ai passeggeri in questa situazione.

L'aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner, stava facendo scalo ad Auckland prima di dirigersi verso la sua destinazione finale a Santiago, in Cile. Lo riferiscono i media locali E questo Il sito web di monitoraggio è FlightAware. LATAM ha dichiarato che il volo è atterrato all'aeroporto internazionale di Auckland “come previsto” alle 16:26 ora locale.

Un portavoce della Boeing ha dichiarato: “Stiamo lavorando per raccogliere maggiori informazioni sull'aereo e forniremo tutto il supporto di cui i nostri clienti hanno bisogno”.

Il servizio di ambulanza Haddo Hone St John ha dichiarato in un comunicato che i suoi equipaggi sono intervenuti a un incidente che coinvolgeva un volo in arrivo all'aeroporto internazionale di Auckland lunedì pomeriggio, ora locale. Dopo che sette ambulanze e altri veicoli ed equipaggi sono arrivati ​​sul posto, hanno “valutato e curato circa 50 pazienti”, uno in condizioni gravi e il resto in condizioni da moderate a lievi.

A bordo un passeggero disse Radio New Zealand ha riferito che il volo ha compiuto i due terzi del viaggio in circa tre ore In viaggio verso la Nuova Zelanda, l'aereo “è semplicemente precipitato”.

Il passeggero Brian Jocutt ha detto al quotidiano che diversi passeggeri sono stati lanciati verso il soffitto dell'aereo, parti della cabina si sono rotte durante l'impatto e altri si sono feriti quando hanno toccato il suolo. READ Le Migliori 10 bilancia pesa persone del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

“Poi la gente ha iniziato a urlare. Ho sentito l'aereo abbassarsi, sembrava come se fosse in cima alle montagne russe, e poi si è appiattito di nuovo”, ha detto Jokat. L'intero incidente è durato solo “frazioni di secondo”.

Un'altra passeggera, Priscilla Waller-Supridsky, disse Il New Zealand Herald ha riferito che l'aereo ha perso quota e “diversi passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati gettati sul tetto dell'aereo”. “L'equipaggio era ferito e non poteva aiutare”, ha detto ai passeggeri feriti.

LATAM ha dichiarato nella sua dichiarazione di aver pianificato un nuovo volo per martedì, con partenza da Auckland a Santiago alle 20:00 ora locale. La compagnia aerea ha affermato che “sta fornendo servizi di vitto e alloggio ai passeggeri interessati”.