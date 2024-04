Hamas trasmette un video di propaganda di due ostaggi, uno dei quali è un cittadino americano rapito

Sabato Hamas ha diffuso un nuovo filmato non datato di due uomini, tra cui un cittadino americano, tenuti in ostaggio a Gaza. Il video mostra i due uomini vivi ed è stato pubblicato sul canale social media del gruppo armato palestinese, che il gruppo utilizza regolarmente per pubblicare video di propaganda.

Gli ostaggi apparsi nel video sono stati identificati come Omri Miran e Keith Siegel dal gruppo della campagna Hostages and Missing Families Forum. Uomini armati hanno rapito i due uomini durante un attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre.

Il gruppo ha affermato in un comunicato che il video mostra gli ostaggi “per la prima volta dopo 204 giorni di prigionia”. CBS News non è stata in grado di verificare la data delle riprese o il contenuto del video, ma il filmato è stato pubblicato sul canale dove erano stati pubblicati altri video Mostra gli ostaggi.

Un funzionario americano ha detto a CBS News che l'FBI sta esaminando un video di propaganda con prova di vita diffuso da Hamas, che mostra il cittadino americano Siegel con un ostaggio israeliano. La Casa Bianca non ha avuto alcun preavviso del video di Siegel prima che fosse rilasciato al pubblico. Funzionari statunitensi sono in contatto con la famiglia di Siegel.

Un funzionario americano ha confermato a CBS News che ci sono cinque cittadini americani ancora dispersi e che si presume vivano come ostaggi a Gaza. Mercoledì. Si ritiene che fossero in possesso dei resti di altri tre cittadini americani. Hamas ha trasmesso videoclip di una donna americano-israeliana Hirsch Goldberg Paolina Quel giorno – mentre gli ebrei celebravano la Pasqua – pronunciò una lunga dichiarazione espressa con chiarezza ed entusiasmo.

Il funzionario americano ha detto che questa era la prima volta che Hamas pubblicava pubblicamente un video di un cittadino americano tenuto in ostaggio, fino a sabato, quando è emersa la registrazione di Siegel. È il secondo cittadino americano ad apparire in un video di propaganda di Hamas. Un rappresentante della famiglia di Siegel ha detto a CBS News che questo è il primo video simile che la famiglia vede dell'americano 64enne dal suo rapimento.

Hamas ha rilasciato la moglie di Siegel, una donna di nome Aviva Siegel, che non è cittadina statunitense, a novembre. durante Un cessate il fuoco temporaneo in cui il gruppo armato è stato rilasciato Circa 100 ostaggi È stata scattata durante l'attacco del gruppo militante contro Israele il 7 ottobre. Circa 210 Palestinesi In cambio della loro liberazione dalle carceri israeliane.

Si ritiene che Hamas e le fazioni ad esso associate detengano 133 ostaggi a Gaza.

“Le prove sulla vita presentate da Keith Siegel e Omri Miran sono la prova più evidente che il governo israeliano deve fare di tutto per concordare un accordo sul ritorno di tutti gli ostaggi prima del Giorno dell’Indipendenza. I vivi devono tornare per la riabilitazione e gli assassinati devono averne il diritto ritornare.” “Una sepoltura dignitosa”, si legge nella dichiarazione del gruppo.

—Tucker Ryals, Margaret Brennan, Pat Melton e Hailey Ott hanno contribuito al reportage.

Israele e Hamas sono in guerra Di più

Di più