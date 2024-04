Logitech vuole che tu premi il nuovo pulsante AI

Non solo i futuri PC basati sull'intelligenza artificiale potrebbero avere un tasto Copilot sulla tastiera, ma Logitech offre anche il proprio modo per invocare ChatGPT. Si chiama Logi AI Prompt Builder e utilizzerà un pulsante dedicato sul mouse o sulla tastiera.

Logi AI Prompt Builder non solo ti fornisce un chatbot, ma ti fornisce anche “ricette” predefinite per aiutarti a richiederle. Dopo aver assegnato un pulsante AI a un mouse Logitech, posso chiedergli di “riformulare” i paragrafi di testo, convertirli in punti elenco, renderli più brevi e concisi o inserire un certo numero di parole. Un'altra ricetta che mi ha aiutato a riassumere i comunicati stampa. Dato che sto pagando per ChatGPT Plus, ho creato un'altra ricetta per creare un'immagine.

Logi AI Prompt Builder mi consente di rispondere alle e-mail premendo un pulsante del mouse Logitech Schermata: Emilia David/The Verge

Sembra che Prompt Builder potrebbe effettivamente essere utile. Ma ho dovuto procurarmi un nuovo mouse Logitech per usarlo, poiché il mio Logitech M557 personale che ho acquistato nel 2022 era considerato troppo vecchio per funzionare con il software. Era anche strano che si accendesse solo quando non stavo utilizzando nessuna delle finestre del browser. (Mi sono ritrovato invece a utilizzare la scheda ChatGPT nel mio browser web, poiché in questo modo non devo fare clic per uscire dal browser.)

Gli utenti possono scegliere l'aspetto del prompt. Logitech

Logitech venderà anche almeno un mouse con un pulsante AI dedicato che non sarà necessario associare al suo creatore istantaneo: una versione AI del suo mouse M750 con un interruttore color verde acqua per accenderlo immediatamente. Sarà disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito rispettivamente al prezzo di $ 49,99 o £ 54,99. Non è necessario il mouse AI in edizione speciale, ma è necessario un dispositivo Logitech, poiché il generatore di prompt fa parte del software Logi Options+ in bundle dell'azienda.

Attualmente, Logi AI Prompt Builder funziona solo con ChatGPT e al momento del lancio capisce solo l'inglese. Logitech ha affermato che sta lavorando per collegarlo ad altri chatbot.