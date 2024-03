Anteprima di marzo 2024 dei partner Xbox: tutto annunciato

Microsoft ha tenuto il suo secondo evento Xbox Partner Preview, in cui l'azienda ha trascorso quasi 30 minuti evidenziando i giochi di terze parti in arrivo sulle console Xbox e sui PC Windows.

Se ti sei perso l'evento, abbiamo suddiviso e raccolto tutti i momenti salienti, gli annunci e i trailer, che puoi consultare di seguito.

Anteprima per i partner Xbox dei giochi di marzo 2024 Elenco dei giochi presenti nell'Xbox Partner Preview Show di marzo 2024.

Preparati a intraprendere un'avventura in cui è in gioco il futuro dell'umanità Anonimo 9: Il risveglio sta arrivando | #XboxPartnerPreview pic.twitter.com/9nMp3whWEe — Xbox (@Xbox) 6 marzo 2024

Unknown 9: Awakening riceverà un nuovo trailer di gioco in arrivo quest'estate

Dando il via allo spettacolo, Reflector Entertainment ha condiviso un nuovo trailer di Unknown 9: Awakening, che uscirà quest'estate.

Questo è l'ultimo sguardo a Unknown 9: Awakening da quando il gioco è stato rivelato quasi quattro anni fa durante la cerimonia di apertura del Gamescom Night Live.

Sleight of Hand è il prossimo gioco del designer di Framed Joshua Boggs

Joshua Boggs, lo sviluppatore dietro il gioco per cellulare Framed, ha annunciato il suo prossimo progetto: Sleight of Hand. Come il suo progetto precedente, Sleight of Hand è un gioco noir con un gameplay stealth. I giocatori controllano Lady Luck, una detective privata che usa la magia oscura per sconfiggere le sue ex streghe.

Sleight of Hand verrà rilasciato su Xbox e PC il prossimo anno e sarà disponibile anche sul servizio di gioco Game Pass di Microsoft.

L'imminente gioco di fantascienza di 11 Bit Studios, The Alters, riceverà un nuovo trailer di gioco, ma nessuna data di uscita

The Alters, un nuovo gioco di fantascienza ricco di azione e momenti di tensione, ha ricevuto oggi un nuovo trailer di gioco al Partner Preview. Il nuovo trailer di gioco mostra Jan Dulski, che crea diverse versioni di se stesso mentre cerca di fuggire da un pianeta mortale.

Le creature di Ava sembrano una versione più rilassata di Palworld

11 Bit Studios ha utilizzato oggi l'anteprima dei partner per rivelare il suo prossimo gioco, Creatures of Ava.

Creatures of Ava è un gioco di azione e avventura non violento ambientato in un mondo fantastico pieno di mostri. I giocatori controllano Vic, che usa un flauto per domare le creature selvagge infette invece di combattere per sradicarle.

L'uscita di Creatures of Ava è prevista per quest'anno e sarà disponibile il primo giorno per gli abbonati Xbox e PC Game Pass.

Esiste un gioco Roblox in cui puoi giocare nei panni di Chucky, ma solo per un tempo limitato

Quando pensi a Roblox, l'ultima cosa che probabilmente ti viene in mente è la bambola assassina immaginaria Chucky. Bene, oggi le cose cambiano poiché Griefville: Survive the Nightmare ti permetterà di giocare nei panni di una bambola assassina per un periodo limitato. In un comunicato stampa, lo sviluppatore RocketRide Games ha rivelato che il gameplay di Griefville coinvolgerà i giocatori in un loop di gioco, in cui trascorreranno la giornata preparandosi prima che faccia buio mentre cercano di resistere a portali da incubo che “li trasporteranno in modalità di gioco uniche”.

“Con Griefville: Survive the Nightmare!, volevamo creare un'esperienza che attingesse alla pietra di paragone culturale condivisa dell'horror degli anni '80 e '90 per gli utenti Roblox più anziani”, ha scritto il CEO di RocketRide Games Lois-Rene Auclair in un comunicato stampa. “Non si tratta solo di spavento, si tratta di catturare l'atmosfera, la tensione e la pura gioia di perdersi in un classico film horror. Siamo entusiasti di portare Griefville su Roblox con i migliori partner possibili!”

Il tanto atteso sequel, The Sinking City 2, uscirà il prossimo anno

Dopo una lunga battaglia legale riguardante il copyright del gioco originale, Frogwares ha finalmente rivelato che The Sinking City 2 uscirà finalmente l'anno prossimo.

Un gioco survival horror ambientato negli Stati Uniti degli anni '20, The Sinking City 2 permetterà ai giocatori di esplorare un mondo semi-aperto alimentato da Unreal Engine 5.

Oltre alla data di uscita, Frogwares ha rivelato in un comunicato stampa che prevede di lanciare una campagna Kickstarter per aiutare a raccogliere fondi per sviluppare Sinking City 2 come studio con sede in Ucraina a causa dell'impatto che lo sviluppatore ha dovuto affrontare a causa del processo in corso. guerra con la Russia.

La versione completa di Final Fantasy 14 per Xbox verrà rilasciata tra poche settimane

Square Enix ha rivelato che la versione completa di Final Fantasy 14 uscirà il 21 marzo sulle console Xbox.

È passato molto tempo per i fan di Xbox. Lo scorso luglio è stato rivelato che Final Fantasy 14 sarebbe arrivato sulle console Xbox con una serie Prima del rilascio completo, il mese scorso è stata rilasciata una beta aperta ai possessori di Xbox.

La trilogia classica ritorna – oggi Gioca a STALKER Legends of the Zone: https://t.co/qbxKlwuasU | #XboxPartnerPreview pic.twitter.com/9Z2El1Wgxn — Xbox (@Xbox) 6 marzo 2024

I primi 3 giochi STALKER sono stati rimasterizzati per le console moderne

Se hai intenzione di giocare al prossimo STALKER 2: Heart of Chernobyl ma non hai giocato al primo gioco (o ad altri titoli), l'anteprima per i partner Xbox di oggi ha rivelato che STALKER: Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat sono il tutto rimasterizzato per le console moderne.

Questa raccolta rimasterizzata viene rilasciata oggi in modalità stealth, intitolata STALKER Legends of the Zone Trilogy.

Le missioni difficili richiedono veicoli difficili 🛻 Gioca a Expeditions: A MudRunner in anticipo con l'edizione dell'anno 1 o successiva: https://t.co/10bZHSjpXH pic.twitter.com/1yyN7Arf3c — Xbox (@Xbox) 1 marzo 2024

Monster Jam Showdown è un nuovo gioco di corse con Monster Trucks

Se stai cercando un nuovo gioco di corse quest'anno, Monster Jam Showdown potrebbe essere quello che stai cercando. I giocatori affronteranno numerose gare fuoristrada a bordo di una serie di monster truck.

L'uscita di Monster Jam Showdown è prevista per quest'anno.

Aggiornamento Persona 3: annunciato il DLC Episodio Aigis

Oggi, Atlus ha sorpreso molti fan di Persona annunciando il DLC Aigis per Persona 3 Reload. Ciò che rende tutto ciò ancora più sorprendente è che questo DLC è nuovo di zecca. Insieme all'annuncio del nuovissimo DLC, Atlus ha fornito informazioni dettagliate sul pass di espansione per Persona 3 Reload.

Il Primo Berserker avrà un nuovo trailer e una nuova finestra di rilascio

L'imminente gioco di ruolo di Neople, The First Berserker, è stato annunciato lo scorso dicembre ai Game Awards 2023 e ha ricevuto un nuovo trailer durante lo show di oggi.

Tales of Kenzera: Zau appare bellissimo nel nuovo trailer del gioco

L'ultimo progetto dell'iniziativa EA Originals è il colorato gioco Metroidvania di Surgent Studios, Tales of Kenzera: Zau. Il nuovo trailer del gioco, narrato dall'attore Abu Bakr Salem, mostra un mondo di gioco colorato e un gameplay frenetico.

Tales of Kenzera: Zau uscirà il 23 aprile per Xbox PC, PS5 e Nintendo Switch.

Frostpunk 2 avrà una data di uscita a luglio e un nuovo trailer

studi a 11 bit Finalmente condivisa la data di uscita Per completare l'attesissimo Frostpunk 2, che uscirà il 25 luglio per PC e sarà disponibile al day one su PC Game Pass.

Insieme alla data di uscita, 11 Bit Studios ha condiviso un nuovo trailer che fornisce una serie di informazioni sul preordine. Rivela che coloro che preordineranno la Deluxe Edition avranno accesso a funzionalità come la beta chiusa prevista per il prossimo mese e l'accesso alla modalità Storia tre giorni prima del suo rilascio ufficiale.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess di Capcom uscirà quest'anno

Rivelato all'Xbox Game Show la scorsa estate, il prossimo gioco d'azione di Capcom Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è apparso all'evento Partner Preview di oggi, ricevendo nuovi dettagli e una finestra di rilascio. L'ultimo trailer mostra molta azione e personaggi altamente dettagliati ed eleganti.

