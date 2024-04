Microsoft lancia Phi-3, il suo modello AI più piccolo fino ad oggi

Microsoft ha lanciato la prossima versione del suo modello leggero basato sull'intelligenza artificiale, il Phi-3 Mini, il primo dei tre mini modelli che l'azienda prevede di rilasciare.

Phi-3 Mini misura 3,8 miliardi di parametri e viene addestrato su un set di dati più piccolo rispetto a Phi-3 Mini Modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4. È ora disponibile su Azure, Hugging Face e Ollama. Microsoft prevede di rilasciare Phi-3 Small (parametri 7B) e Phi-3 Medium (parametri 14B). I parametri indicano il numero di istruzioni complesse che il modello può comprendere.

L'azienda ha lanciato il Phi-2 a dicembre, che ha funzionato in modo simile a modelli più grandi come il Llama 2. Microsoft afferma che il Phi-3 ha prestazioni migliori rispetto alla versione precedente e può fornire risposte vicine a un modello 10 volte più grande di lui.

afferma Eric Boyd, vicepresidente aziendale di Microsoft Azure AI Platform il bordo Phi-3 Mini ha funzionalità simili ai programmi LLM come GPT-3.5 “solo in un fattore di forma più piccolo”.

Rispetto alle loro controparti più grandi, i modelli di intelligenza artificiale sono piccoli Spesso sono più economici da gestire e hanno prestazioni migliori a livello personale Dispositivi come telefoni e laptop. l'informazione All’inizio di quest’anno ho riferito che Microsoft stava creando un team specificamente focalizzato su modelli di intelligenza artificiale leggeri. Insieme a Phi, l'azienda ha anche creato Orca-Math, un modello incentrato sulla risoluzione di problemi matematici.

Gli sviluppatori hanno addestrato Phi-3 utilizzando un “programma”, afferma Boyd. Sono stati ispirati dal modo in cui i bambini imparano dalle favole della buonanotte, dai libri che contengono parole più semplici e dalle strutture delle frasi che parlano di argomenti più ampi. READ iOS 17.4.1 per iPhone sarà presto disponibile con correzioni di bug

“Non ci sono abbastanza libri per bambini in circolazione, quindi abbiamo preso un elenco di oltre 3.000 parole e abbiamo chiesto a un LLM di creare 'libri per bambini' per insegnare Fai”, afferma Boyd.

Ha aggiunto che Phi-3 si basa semplicemente su ciò che hanno imparato le iterazioni precedenti. Mentre Phi-1 si è concentrato sulla programmazione e Phi-2 ha iniziato a imparare a pensare, Phi-3 è migliore nella programmazione e nel ragionamento. Sebbene la suite di modelli Phi-3 conosca alcune conoscenze generali, non può battere GPT-4 o un altro LLM in termini di ampiezza: c'è una grande differenza nel tipo di risposte che puoi ottenere da un LLM completamente online rispetto a un modello più piccolo come Phi -3.