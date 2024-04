L'incidente di un elicottero malese uccide 10 membri dell'equipaggio della Marina nella collisione di Lumut

Kuala Lumpur, Malesia Due elicotteri della Marina malese si sono scontrati a mezz'aria durante un'esercitazione navale martedì, uccidendo tutti i 10 membri dell'equipaggio a bordo, ha detto la Marina malese in una nota.

L'incidente è avvenuto alla base navale di Lumut, nello stato occidentale di Perak, alle 9:32 ora locale, ha detto la Marina.

“Tutte le vittime sono state confermate morte sul posto e sono state inviate all'ospedale militare della base navale di Lumut per l'identificazione”, ha detto la Marina.

Un video diffuso sui media locali mostrava diversi elicotteri volare in formazione, quando uno dei due elicotteri si è scontrato con un altro prima che i due aerei si schiantassero al suolo. La polizia locale ha confermato che il filmato era reale.

La Marina ha detto che indagherà sulle cause della collisione.

Il ministro della Difesa Mohd Khalid Noordin ha detto che gli aerei – un elicottero per le operazioni marittime e un elicottero militare Fennec – stavano provando per una parata per celebrare il 90esimo anniversario della Marina reale malese, prevista per sabato.

Ha detto ai giornalisti che sono in corso sforzi per verificare l'identità dei membri dell'equipaggio uccisi, tutti di età inferiore ai quarant'anni.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.