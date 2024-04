I Knicks rubano Gara 2 ai 76ers con il punteggio finale di 8-0

I Philadelphia 76ers si presentarono sulla strada di casa con uno split al Madison Square Garden prima che i New York Knicks mettessero a segno una miracolosa fioritura di chiusura che vivrà nella tradizione di Gotham. Utilizzando un parziale di 8-0 negli ultimi 27 secondi che combinava fortuna, incredibile attività e grandi colpi, i Knicks hanno vinto 104-101 sui 76ers lunedì sera e si sono portati in vantaggio per 2-0 nella loro prima partita. Catena rotonda. Nel tipico stile dei Knicks, tutti e cinque i giocatori hanno contribuito a vincere le giocate durante il periodo cruciale.

“Ci sono stati degli ottimi risultati”, ha detto l'allenatore dei Knicks Tom Thibodeau. “Era lassù tra i migliori. Questo ti mostra semplicemente di cosa trattano i playoff. Molte volte, è questione di suonare forte qui o suonare forte là e trovare semplicemente un modo per vincere”.

La fase è iniziata alla fine della drammatica partita quando la guardia dei 76ers Kyle Lowry ha sbagliato il suo secondo tiro libero a 47 secondi dalla fine portando i Knicks sotto 101-96. New York ha spinto la palla lungo il campo e inizialmente ha faticato a trovare un buon tiro mentre quasi perdeva la palla mentre si arrampicava nell'area. Con il tempo che stava per scadere, Donte DiVincenzo ha passato la palla a Jalen Brunson nell'angolo sinistro per una tripla che è rimbalzata alta sul ferro prima di cadere a 16 secondi dalla fine.

Philadelphia ha quindi provato a passare la palla a Tyrese Maxey, che ha armeggiato il passaggio in entrata dopo che Brunson sembrava tirargli la vita. Maxey ha ripreso il possesso palla cadendo in campo, ma i 76ers non sono riusciti a chiamare un timeout prima che la guardia dei Knicks Josh Hart si avventasse su di lui.

“Stiamo esaminando la questione rapidamente”, ha detto l'allenatore dei 76ers Nick Nurse. “Non lo stiamo ottenendo in fretta. Chiamo timeout. L'arbitro mi ha guardato dritto e mi ha ignorato. [The ball] Sono entrato in Teresa [and I] Ha chiesto di nuovo il time out. Poi è iniziata la lite. Non direi che devo correre sul pavimento o fare qualcosa per attirare la sua attenzione. Avevo bisogno di un margine di manovra per andare avanti. Sarebbe andato bene. Non ho capito. …Ho guardato il film per sicurezza. Ovviamente sto chiedendo una pausa. Non ho visto se [the referee] Mi ha guardato nel filmato, ma potevo vedermi chiaramente chiamare time out due volte.

Senza fermarsi, Hart controlla la palla e passa freneticamente a DiVincenzo, che sbaglia una tripla aperta dalla fascia sinistra. Tuttavia, New York ha ottenuto un altro tiro grazie a Isaiah Hartenstein, che ha pattinato su diversi 76ers per un rimbalzo offensivo e ha passato la palla a OG Anunoby prima di colpire il campo.

“È stato pazzesco”, ha detto Hart. “Era frenetico. Ma a quel punto non avevamo nulla da perdere. Dovevamo essere il più fisici possibile”. [in that situation]Ed è finita.”

Anunoby ha passato la palla a DiVincenzo, che ha segnato una tripla aperta dall'alto della chiave per dare a New York un vantaggio di 102-101, mandando il Garden in preda all'isteria.

"Dopo aver perso il primo, speravo davvero che Isaiah lo ottenesse perché sapevo che con la rotazione avrei avuto una seconda occhiata", ha detto DiVincenzo. "Grazie a Dio ha avuto un rimbalzo offensivo. … Non credo che la nostra fiducia sia mai scesa. Non era come se la partita fosse finita. Non è mai stato così, soprattutto giocando per lui". [Thibodeau]".

I Knicks hanno preservato la vittoria con un blocco di Hartenstein di Maxey sul possesso successivo dei 76ers e un paio di tiri liberi di Anunoby a sei secondi dalla fine. Joel Embiid ha mancato una potenziale tripla alla sirena, mandando a casa i Knicks con una vittoria schiacciante.

“Gli scrittori pensano sempre che i giochi siano finiti”, ha detto Thibodeau. “Non penso mai che le partite finiscano. Dimostra che puoi recuperare terreno molto rapidamente. Tre arrivano, ottieni un recupero, altri tre e subito dopo sai che il gioco sta cambiando. Ecco quanto velocemente può cambiare. Hai bisogno fortuna.” La cosa buona è che a volte la palla rimbalza nella tua direzione.

Brunson ha segnato 24 punti, record per la squadra, nonostante abbia tirato 8 su 29 dal campo. Tutti e cinque i giocatori dei Knicks hanno segnato in doppia cifra.

“Una cosa di questa squadra è che a nessuno importa davvero chi fa cosa o chi si prende il merito”, ha detto Bronson. “Vogliamo solo andare là fuori e vincere.”

Maxey ha segnato 35 punti in 44 minuti, nonostante fosse stato indicato come discutibile a causa di un malore lunedì scorso.

“Non riesco a girare la palla”, ha detto Maxey. “Non posso perdere la palla. Dobbiamo prendere il rimbalzo. … Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle adesso. Abbiamo 48 ore per pensarci ed elaborare un piano per ottenere due ore”. [wins] a casa.”

Philadelphia, che ha raggiunto il secondo turno in cinque delle ultime sei stagioni, ospiterà Gara 3 giovedì.