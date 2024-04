La NASA Voyager 1 ripristina la trasmissione dei dati dopo 5 mesi

NASALa navicella spaziale Voyager 1 della NASA ha iniziato a trasmettere dati tecnici utilizzabili per la prima volta da novembre, dopo che un malfunzionamento in uno dei suoi computer di bordo ha interrotto la trasmissione dei dati.

Per la prima volta dal novembre 2023, la navicella spaziale Voyager 1 della NASA sta restituendo dati utilizzabili sulla salute e sullo stato dei suoi sistemi ingegneristici di bordo. Il prossimo passo è consentire alla navicella spaziale di ricominciare a restituire dati scientifici. La sonda e la sua gemella, Voyager 2, sono l'unica navicella spaziale a volare nello spazio interstellare (spazio interstellare).

La Voyager 1 ha smesso di inviare dati scientifici e ingegneristici leggibili alla Terra il 14 novembre 2023, sebbene i controllori della missione potessero dire che la navicella stava ancora ricevendo i suoi comandi e funzionando normalmente. A marzo, il team di ingegneri della Voyager presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California ha confermato che il problema era correlato a uno dei tre computer a bordo della navicella, chiamato Flight Data Subsystem (FDS). Il Dipartimento di Difesa e Sicurezza è responsabile dell'imballaggio dei dati scientifici e ingegneristici prima di inviarli sulla Terra.

Risolvi il problema della memoria

Il team ha scoperto che un chip responsabile della memorizzazione di parte della memoria di FDS, compreso il codice del programma del computer FDS, non funzionava. La perdita di questo codice ha reso inutilizzabili i dati scientifici e ingegneristici. Impossibile riparare il chip, il team ha deciso di inserire il codice interessato altrove nella memoria FDS. Ma nessun singolo sito è abbastanza grande da contenere l'intera sezione del codice.

Attuazione della riparazione

Quindi hanno ideato un piano per dividere il codice interessato in sezioni e archiviare tali sezioni in punti diversi nell'FDS. Per far funzionare questo piano, avevano anche bisogno di modificare queste sezioni di codice, ad esempio, per garantire che funzionassero ancora tutte nel loro insieme. Dovranno essere aggiornati anche eventuali riferimenti alla collocazione di questo codice in altre parti della memoria FDS.

Il team ha iniziato identificando il codice responsabile della compilazione dei dati tecnici della navicella. Lo hanno inviato nella sua nuova posizione nella memoria FDS il 18 aprile. Ci vogliono circa 22 ore e mezza perché il segnale radio raggiunga la Voyager 1, che si trova a più di 15 miliardi di miglia (24 miliardi di chilometri) dalla Terra, e altre 22 ore e mezza perché il segnale. Per tornare sulla Terra. Quando il 20 aprile la squadra di volo della missione ebbe risposta dalla navicella spaziale, vide che la modifica aveva funzionato: per la prima volta in cinque mesi, furono in grado di verificare la salute e le condizioni della navicella.

Piani futuri e stato della Voyager 2

Nelle prossime settimane, il team sposterà e modificherà altre parti interessate di FDS. Ciò include le parti che inizieranno a restituire dati scientifici.

Voyager 2 continua a funzionare normalmente. Lanciato Più di 46 anni faLa navicella spaziale gemella Voyager è la navicella spaziale più lunga e distante della storia. Prima di iniziare la loro esplorazione interstellare, entrambe le sonde hanno volato Saturno E GioveLa Voyager 2 è volata via Urano E Nettuno.

Gestisce il California Institute of Technology a Pasadena, in California Laboratorio di propulsione a reazione Per la NASA.