Il tuo oroscopo di martedì 23 aprile 2024

Allerta Luna

Dopo le 10:45, ora di Chicago, non ci sono restrizioni per fare acquisti o prendere decisioni importanti. La Luna Piena in Scorpione raggiunge il suo picco alle 18:49

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Fai del tuo meglio per evitare controversie sulla proprietà condivisa o sulle responsabilità condivise. Potrebbe essere necessario stabilire dei limiti con gli altri in modo che sappiano cosa aspettarsi da te e tu sappia cosa ti aspetti da loro. Pratica la pazienza oggi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Oggi è l’unica luna piena opposta al tuo segno durante tutto l’anno, il che creerà tensione tra te e i tuoi amici e partner più stretti. Sono possibili anche lotte di potere con capi e genitori. Questo non è tipico. Questo è difficile. Quindi, datti un po' di tregua.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Lo stress legato alla salute, ai programmi di viaggio, all'editoria, alla scuola o al lavoro potrebbe essere sconvolgente per te. Tuttavia, la buona notizia è che qualcosa potrebbe arrivare al punto di risolversi e, dopo oggi, avrai un'idea migliore di cosa fare.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sii paziente con gli amici e con le persone che fanno parte di gruppi e organizzazioni. Allo stesso modo, sii paziente con i partner romantici e i tuoi figli perché la luna piena di oggi ti creerà sfide nel trattare con gli altri. Siate certi che da domani le cose saranno molto meno problematiche.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questo è un brutto giorno per chiedere il permesso o l'approvazione a genitori, capi, insegnanti o polizia. La loro risposta sarà probabilmente “parlare con la mano”. Sapendo questo in anticipo, stai lontano dalle figure autoritarie. Tuttavia, nel corso della settimana, potrebbero essere ricettivi. Il tempismo è tutto.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questa è una giornata soggetta a incidenti per te, quindi presta attenzione a tutto ciò che dici e fai. Vai piano e stai attento. Naturalmente, pensa prima di agire o parlare, perché sentimenti di irritazione o impazienza potrebbero farti dire qualcosa di cui potresti pentirti in seguito.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Qualcosa legato al flusso di cassa, ai profitti o alla proprietà condivisa potrebbe giungere al culmine oggi. Questo può anche riguardare tasse, debiti o eredità. Fortunatamente, dopo la luna piena, ci sono buone probabilità che questi problemi vengano risolti rapidamente. Dita intrecciate.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi la luna è piena nel tuo segno, motivo per cui proverai sentimenti più intensi per assolutamente tutto. Ciò si applicherà soprattutto al modo in cui gestisci i partner e gli amici intimi. Non trarre conclusioni affrettate perché è molto facile vedere le cose in bianco e nero. Sii realista.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sii paziente con i colleghi oggi. Allo stesso modo, sii paziente con te stesso, soprattutto se hai qualche problema di salute, perché la luna piena di oggi può peggiorare le cose e far sembrare i problemi più grandi di quanto non siano in realtà. Mercoledì e giovedì le cose andranno meglio.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Sii paziente con gli amici oggi. Allo stesso modo, sii paziente quando hai a che fare con i membri di gruppi perché la luna piena di oggi creerà tensione quando hai a che fare con gli altri. La cosa da sapere è che questo stress diminuirà notevolmente entro 48 ore. coraggio!

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La luna piena di oggi può creare stress nella tua vita, soprattutto a casa con i membri della famiglia o con i capi, le figure autoritarie e il tuo ruolo nel mondo. Decidi di non dare troppo peso alle cose. Sbarazzarsi della necessità di avere ragione. Le cose si sistemeranno tra qualche giorno.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Fai uno sforzo in più per essere consapevole e consapevole di tutto oggi perché la luna piena di oggi potrebbe farti reagire in modo eccessivo quando parli con gli altri o quando guidi. Non prendere le cose troppo sul serio. Per prima cosa, questo stress scomparirà con la luna piena in 48 ore. Raffreddare.

Se il tuo compleanno è oggi

L'attore e wrestler John Cena (1977) condivide il tuo compleanno. Sei amichevole e accogliente. Tuttavia, solo pochi sanno chi sei veramente. Sei pratico e interessato all'innovazione. Ti piace essere informato. Quest’anno raccoglierai i frutti del tuo duro lavoro precedente ottenendo potere, leadership, promozione, premio o fama. L'ho fatto bene!