Il direttore di Overwatch ammette che lo sviluppatore ha deluso la comunità di gioco

Dalla partenza del direttore del gioco Jeff Kaplan da Nota e guarda Team, il sequel del gioco sembra essere scomparso. dopo l’annuncio Monitorare 2 Sarà Rilascia il secondo portello del carro armato dalla modalità battaglia a squadre PvP del gioco Lo scorso maggio, Blizzard ha rivelato che il gioco era ritardato di nuovo.

Ora, dopo un altro lungo periodo di silenzio, il game director di Overwatch Aaron Keeler ha condiviso un nuovo videomessaggio, scusandosi con i giocatori e riconoscendo che il team ha deluso la community del gioco.

“Voglio ringraziare i nostri giocatori per il vostro continuo supporto, ci rendiamo conto che non abbiamo comunicato bene, non vi abbiamo tenuto informato e, francamente, vi abbiamo deluso quando si tratta di fornire contenuti di Overwatch. Vi ascoltiamo e noi si impegnano a fornire ulteriori aggiornamenti su tutto ciò che riguarda Overwatch 2.

“Grazie per la tua dedizione, passione e pazienza… l’intero team non vede l’ora di avere Overwatch 2 nelle tue mani.”

Anche il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha condiviso un breve messaggio alla comunità di Overwatch Attraverso i social:

“Grazie ai nostri giocatori per aver sempre guidato il nostro percorso in avanti. Capiamo che i nostri contenuti e la nostra comunicazione hanno deluso le aspettative. Questo sta cambiando in futuro”.

Nello stesso aggiornamento, Keeler ha continuato spiegando come il team stesse cambiando il suo piano per consentire alla comunità di giocare prima al sequel. Inizierà con Blizzard che “separa” le funzionalità PVP dal sistema PVE, in modo da poter introdurre prima la nuova modalità PVP (incluso il formato team 5V5 rivisto).

Questo nuovo approccio consentirà al team di fornire contenuti PVP “ripetitivi” al gioco dal vivo. I test PVP di Overwatch 2 iniziano questa settimana, con l’alpha test chiuso (incluso un nuovo eroe) e limitato ai dipendenti Blizzard e ai partner chiave come i giocatori professionisti di Overwatch. Anche la prima beta PVP chiusa sarà aperta al pubblico ad aprile, con altre seguiranno entro la fine dell’anno.

Quando Overwatch 2 è stato originariamente annunciato nel novembre 2019, Blizzard ha menzionato all’epoca come i giocatori di Overwatch esistenti sarebbero stati in grado di accedere a tutti i loro contenuti multiplayer PvP.

