La Cina propone un nuovo piano di pace in quattro punti tra Ucraina e Russia

Il leader cinese Xi Jinping ha stabilito quattro principi che ritiene necessari per raggiungere finalmente la pace tra Russia e Ucraina.

Xi ha proposto il suo nuovo piano di pace durante un incontro martedì con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha segnato il decimo anniversario di quella che l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha definito una “partenariato strategico globale” tra Berlino e Pechino. La Cina sostiene da tempo di assumere una posizione neutrale rispetto alla guerra in Ucraina, sebbene il suo governo abbia stabilito stretti rapporti militari con la Russia negli ultimi due anni.

Secondo un rapporto della Xinhua News Agency sull’incontro tra Xi e Schulz, il leader cinese ha sottolineato che tutti i paesi coinvolti nella guerra in Ucraina “devono impegnarsi a ripristinare tempestivamente la pace per evitare che il conflitto si intensifichi e addirittura vada fuori controllo”.

Il presidente cinese Xi Jinping presiederà un simposio il 20 marzo. Martedì Xi ha presentato quattro nuovi principi per raggiungere la pace nella guerra tra Russia e Ucraina durante un incontro con il cancelliere tedesco Olaf…

Il presidente cinese Xi Jinping presiederà un simposio il 20 marzo. Martedì Xi ha presentato quattro nuovi principi per raggiungere la pace nella guerra tra Russia e Ucraina durante un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Di più

Guo Ping/Xinhua tramite Getty Images



Xi ha inoltre stabilito quattro principi chiave per garantire la pace tra Kiev e Mosca: concentrarsi sulla pace e sulla stabilità piuttosto che sui guadagni “egoistici”, calmare la situazione in Ucraina anziché “aggiungere benzina sul fuoco” e creare le condizioni. Ristabilire la pace invece di aggravare la situazione e ridurre l’impatto negativo che la guerra ha avuto sull’economia globale.

L'agenzia Xinhua ha inoltre affermato che la Cina “non è coinvolta nella crisi ucraina, ma ha continuato a promuovere, a suo modo, i colloqui di pace”.

Newsweek Martedì, l'Ucraina ha contattato il Ministero degli Esteri ucraino per un commento sul piano in quattro punti di Xi.

Pechino ha presentato più di un anno fa un piano di pace in 12 punti, che offriva vaghi principi per porre fine alla guerra in Ucraina. Il piano è stato accolto male dai funzionari ucraini e occidentali la primavera scorsa.

Tuttavia, all’inizio di questo mese, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di ritenere che la proposta originale cinese di raggiungere la pace con l’Ucraina fosse la proposta più “ragionevole” che fosse stata avanzata, dicendo ai giornalisti il ​​4 aprile: “La cosa più importante per noi è che Il documento cinese si basa su un'analisi delle cause di ciò che sta accadendo e sulla necessità di eliminare queste cause profonde, ed è logicamente organizzato dal generale allo specifico.

Lavrov ha aggiunto: “Questo piano è stato criticato per essere vago… ma questo è un piano ragionevole proposto dalla grande civiltà cinese per essere discusso”.

L’Ucraina ha pubblicato il suo piano di pace in 10 punti per porre fine alla guerra contro la Russia, che include richieste di cessate il fuoco e il ritorno del territorio ucraino sotto il controllo di Kiev, compresa la penisola di Crimea.

Ma il presidente russo Vladimir Putin ha invitato l’Ucraina ad accettare “nuove realtà regionali”. Mosca occupa vaste aree dell’Ucraina meridionale e orientale e Putin ha ripetutamente rifiutato l’idea che l’Ucraina sia uno Stato sovrano.