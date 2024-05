Come guardare il Kentucky Derby del 2024 oggi: pubblica posizioni, quote, posizione di streaming e altro ancora

Sabato 4 maggio è in programma il 150° Kentucky Derby. (AP Photo/Charlie Riedel)

È quasi l’ora della 150a Race for the Roses, nota anche come Kentucky Derby del 2024. La gara annuale si svolgerà a Churchill Downs, Kentucky, sabato 4 maggio, e tutti i 20 corridori dovrebbero uscire dai cancelli intorno alle 6:45. PM ET. Sabato scorso si è svolta l’estrazione post-location del Kentucky Derby e le probabilità per l’evento di corse di cavalli più visto dell’anno sono già aumentate. La copertura della prima tappa della Triple Crown inizierà sabato alle 14:30. su NBC e in streaming su Peacock. Sei memorizzato Ingredienti del Mint Julep? Ecco tutto ciò che devi sapere su come guardare il 150esimo Kentucky Derby questo fine settimana.

Come guardare il Kentucky Derby del 2024:

data: Sabato 4 maggio

tempo: (Circa) 18:57 ET

posizione: Churchill Downs, Louisville, Kentucky

Canale tv: nbc

fluire: pavone

Quando si terrà il Kentucky Derby del 2024?

La Run for the Roses ritorna per il 150esimo Kentucky Derby sabato 4 maggio 2024.

A che ora è il Kentucky Derby?

La copertura del 150° Round of Roses inizierà il giorno della gara già alle 12:00 ET. Il vero Kentucky Derby non inizierà prima delle 6:30. L’attuale orario ufficiale della gara del Kentucky Derby è alle 18:57

Canale del Kentucky Derby 2024:

Il 150esimo Kentucky Derby sarà trasmesso sulla NBC e trasmesso in streaming live su Peacock.

Come guardare il Kentucky Derby senza cavo:

(pavone) A $ 6 al mese, un abbonamento Peacock è il modo più semplice per trasmettere in streaming il Kentucky Derby di quest’anno! Un abbonamento Peacock supportato da pubblicità ti consente di trasmettere in streaming eventi sportivi in ​​diretta ed eventi trasmessi su NBC, inclusa la prima partita del venerdì sera della prossima stagione NFL, le partite di Big Ten Saturday Night Football e altro ancora. Inoltre, avrai accesso a migliaia di ore di programmi e film, incluse le amate sitcom come… Parchi e luoghi di divertimento E la scrivania. Per $ 12 al mese, puoi passare a un abbonamento senza pubblicità che include l’accesso diretto alla tua affiliata NBC locale (non solo durante eventi sportivi ed eventi selezionati) e la possibilità di scaricare titoli selezionati per la visualizzazione offline. READ Dentro l'affare Larios Snead $ 5,99 al mese a Peacock

Altri modi per guardare il Kentucky Derby dal vivo senza cavo:

Posizioni e quote dopo il Kentucky Derby del 2024:

Dornoch (20-1) Sierra Leone (3-1) Dan mistico (20-1) Presa della libertà (8-1) Catalitico (30-1) Solo acciaio (20-1) Onore Marie (20-1) Basta un tocco (10-1) Encino (20-1) Alla password (30-1) Per sempre giovane (10-1) Sentiero Fantasma (20-1) Saratoga occidentale (50-1) All’infinito (30-1) Prodotto locale (30-1) Gran Mu I (50-1) Ferocia (5-2) Al-Maqal (20-1) Flessibilità (20-1) Uomo della società (50-1)

Quando si terranno i Kentucky Oaks del 2024?

La gara gemella del Kentucky Derby, la Kentucky Oaks (una corsa per puledre purosangue di tre anni), si terrà il giorno prima del 150esimo Kentucky Derby, venerdì 3 maggio.

Come guardare i Kentucky Oaks 2024:

La gara delle Kentucky Oaks Fillies sarà trasmessa su USA Network e trasmessa in streaming in diretta su Peacock il giorno prima del Derby del 2024. La copertura della gara andrà in onda dalle 13:00 alle 18:00.

Quanto dura il Kentucky Derby?

Il Kentucky Derby è una corsa di 1 1/4 miglia (o 10 stadi). Dal punto di vista temporale, il tempo di gara effettivo per il Derby di solito resta sospeso in giro Due minuti (solo due cavalli hanno corso nel Kentucky Derby in meno di due minuti). Ma la copertura della gara del 2024 inizierà sabato presto a mezzogiorno EST.

Borsa del Kentucky Derby 2024 – Quanto costa il premio in denaro del Kentucky Derby?

Quest’anno, il vincitore della Run for the Roses riceverà parte della cifra record di 5 milioni di dollari. Il premio in denaro, o borsellino, viene diviso tra i primi cinque classificati della gara.

Ecco come è suddiviso il premio in denaro:

Primo posto: 3,1 milioni di dollari

Secondo posto: 1 milione di dollari

Terzo posto: $ 500.000

Quarto posto: $ 250.000

Quinto posto: $ 150.000

Il premio in denaro per il vincitore del Kentucky Derby è generalmente suddiviso come segue: l’80% del montepremi viene assegnato al proprietario del cavallo vincitore e l’allenatore vincitore riceve il 10%. Anche il pilota vincitore riceverà il 10%.

Cavalli, allenatori e fantini del Kentucky Derby 2024:

1. Dornoch: Danny Gargan, Luis Saez

2. Sierra Leone: Chad Brown, Tyler Gafaglione

3. Dan mistico: Kenny McPeek, Brian Hernandez Jr.

4. Alla ricerca della libertà: Brad Cox, Flavien Pratt

5. Motivazionale: l’esperto Joseph Jr., Jose Ortiz

6. Solo acciaio: il Dr. Wayne Lucas, Keith Asmussen

7. Onore Marie: Whit Beckman, Ben Curtis

8. Solo un tocco: Brad Cox, Florent Giroud

9. Encino: Brad Cox, Axel Concepción

10. Parola d’ordine: Daisuke Takayanagi, Kazushi Kimura

11. Per sempre giovani: Yoshito Yahagi, Ryusei Sakai

12. Traccia Fantasma: Steve Asmussen, Joel Rosario

13. West Saratoga: Larry Demeritte, Jesus Castanon

14. Senza fine: Michael McCarthy, Umberto Rispoli

15. Produttore locale: Chad Brown, Irad Ortiz Jr.

16. Gran Mo I: Victor Barboza Jr., Emisael Jaramillo

17. Feroce: Todd Pletcher, John Velasquez

18. Roccaforte: Phil D’Amato, Antonio Freso

19. Flessibilità: Bill Mott, Junior Alvarado

20. Ragazzo della società: Danny Gargan, Frankie Dettori