Come cambiano le regole per Akuma e la sua palla di fuoco rossa in Street Fighter 6

Un trailer del gameplay di Akuma per Street Fighter 6 è stato recentemente mostrato verso la fine di Evo Japan 2024. Poco dopo, un post sul blog di PlayStation ha spiegato come Akuma potrebbe essere cambiato in Street Fighter 6.











Naturalmente ritorna la palla di fuoco Shoto, Gou Hadoken. Tuttavia, PlayStation Blog ha anche notato come l’importante palla di fuoco rossa di Street Fighter 6 sia cambiata.



















Nelle precedenti voci di Street Fighter, la normale palla di fuoco di Akuma e la sua palla di fuoco rossa erano effettivamente due mosse separate. In passato, la palla di fuoco normale veniva eseguita utilizzando un movimento standard di un quarto di cerchio in avanti, mentre la palla di fuoco rossa veniva raggiunta con un movimento di semicerchio all’indietro.





Mentre la versione leggera della palla di fuoco rossa sparava un proiettile che portava un solo colpo, le versioni media e pesante dei proiettili speciali producevano rispettivamente due e tre colpi. Ciò ha reso estremamente difficile per qualsiasi personaggio vincere le guerre di palle di fuoco contro Akuma.





Tuttavia, molto è cambiato per il maestro di Satsui no Hado in Street Fighter 6. Per cominciare, il modo per accedere alla palla di fuoco rossa ora è diverso.





Invece di eseguire una mossa a semicerchio all’indietro, i giocatori devono invece utilizzare la mossa standard della palla di fuoco e tenere premuto il pulsante del pugno. Se il pulsante del pugno viene tenuto premuto per il tempo massimo, verrà lanciata una palla di fuoco rossa.





Questo non è stato menzionato sul PlayStation Blog, ma possiamo vedere che esiste anche una versione parzialmente carica della palla di fuoco dal trailer. Sebbene assomiglino alle normali palle di fuoco viola di Akuma, hanno due punti di durabilità associati ad esse.





Come previsto, la palla di fuoco rossa Akuma ha tre durabilità. Durante il trailer, abbiamo visto come la palla di fuoco rossa è riuscita a penetrare la palla di fuoco caricata da Ryu dal Denjin e poi ha colpito Ryu con il suo colpo rimanente.





Naturalmente, questo significa anche che la palla di fuoco rossa avrà la meglio anche sulla combo Sonic Cross di Guile, nonché sulla combo Sonic Boom e Heavy Air Slasher di Dee Jay. Ancora una volta Akuma dominerà le guerre di zonizzazione grazie alle sue tre palle di fuoco rosse.





Tuttavia, c’è un avvertimento molto importante che i giocatori devono tenere a mente riguardo a come cambieranno le regole di zonizzazione in Street Fighter 6. La palla di fuoco rossa di Akuma, anche se ha una durata 100 volte maggiore, non sarà in grado di penetrare i proiettili in eccesso.





Questo è importante perché in precedenza Akuma era in grado di vincere guerre di palle di fuoco senza spendere un solo metro anche se l’avversario si impegnava a lanciare proiettili EX. E poiché è stato recentemente confermato che Akuma ha 9.000 punti vitalità, che al momento è il livello più basso in Street Fighter 6, questa sarà sicuramente una considerazione importante.





Nel complesso, Akuma avrà probabilmente un forte impatto sul meta di Street Fighter 6 poiché tradizionalmente si colloca molto in alto negli elenchi dei livelli. Tuttavia, i giocatori dovranno riflettere di più su come vincere Fireball Wars dalla modalità a schermo intero perché non potranno più farlo senza spendere loro stessi i contatori.