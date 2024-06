Jose Mourinho è stato rivelato come il nuovo allenatore del Fenerbahce.

Il club turco della Super Lig ha confermato sabato di aver aperto i colloqui con l’ex allenatore di Manchester United, Chelsea e Real Madrid.

Il Fenerbahce ha successivamente pubblicato un video di Mourinho sui suoi canali di social media, in cui ha detto: “Ciao (ciao) tifosi del Fenerbahce. Ci vediamo domani a Kadikoy e iniziamo il nostro viaggio insieme.

Più di 200.000 persone hanno guardato la presentazione su YouTube dopo che il Fenerbahce ha trasmesso l’evento online.

Mourinho ha detto: “Voglio ringraziarvi per il vostro amore. Di solito un allenatore si ama dopo le vittorie. In questo caso io mi sento amato prima delle vittorie. Questa per me è una grande responsabilità che sento.

“Ti prometto da questo momento che appartengo alla tua famiglia. Questa maglia è la mia pelle. Il calcio è passione e non c’è posto migliore per sentire questa passione.

“Dal momento in cui ho incontrato il presidente ho voluto giocare con te perché sei l’anima del club, voglio essere un allenatore per tutti voi.

“Voglio lavorare nel calcio turco, voglio aiutare il campionato turco, ma la cosa più importante per me è il Fenerbahce.

“Dal momento in cui firmo il mio contratto, i tuoi sogni ora sono i miei sogni.”



(Ali Atmaja/Anadolu tramite Getty Images)

L’allenatore 61enne è rimasto lontano dal calcio dopo il suo esonero dall’allenatore della Roma lo scorso gennaio. Sostituirà Ismail Kartal, che è al suo terzo periodo sulla panchina del Fenerbahce.

Il Fenerbahce ha mancato il titolo in questa stagione contro il suo rivale, il Galatasaray, nonostante abbia perso solo una partita su 38 partite di campionato e abbia concluso la stagione con 99 punti.

Non vincono la Super League turca dal 2014 e la Coppa di Turchia nel 2023, il loro unico grande successo negli ultimi dieci anni.

Mourinho ha vinto 26 trofei nel corso di una carriera manageriale durata più di due decenni. Ha vinto la Champions League con Porto e Inter, oltre agli scudetti con Chelsea e Real Madrid.

Il suo ultimo incarico è stato alla Roma, dove ha guidato il club italiano al suo primo titolo europeo dal 1961 con la European Conference League nel 2022.

La stagione successiva perde la finale di Europa League contro il Siviglia ai rigori.

Sarà il primo incarico di Mourinho fuori dai cinque maggiori campionati europei da quando ha assunto la guida del Porto tra il 2002 e il 2004.

(Hakan Akgün/Anatolia tramite Getty Images)