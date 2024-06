L’aurora boreale potrebbe tornare a New York nel giugno 2024. Cosa sapere

Rochester potrebbe avere un’altra possibilità di vedere l’aurora boreale all’inizio di giugno, quando l’enorme macchia solare responsabile della straordinaria aurora incontra ancora una volta la Terra.

L’aurora, la luce vista nel cielo notturno derivante dalla collisione di elettroni provenienti dallo spazio con l’atmosfera superiore della Terra, è causata dalle interazioni tra il vento solare proveniente dal Sole e il campo magnetico del pianeta. Le tempeste geomagnetiche, come quella avvenuta a maggio, possono rendere l’aurora più luminosa e visibile più lontano dai poli.

Il sole ruota attorno al proprio asse Una volta ogni 27 giorni, secondo la NASA. Questa rotazione significa che le caratteristiche sulla superficie della nostra stella, comprese le macchie solari, non sono sempre rivolte verso la Terra. Le date ideali per la compatibilità della Terra con questi display sono dal 4 giugno al 6 giugno.

Le macchie solari possono causare espulsioni di massa coronale, che sono grandi esplosioni di plasma e campo magnetico dall’atmosfera esterna del Sole, nota come corona. Quando la Terra si trova sulla linea di espulsione della massa coronale, come a maggio, può provocare uno straordinario spettacolo su larga scala dell’aurora boreale.

Un altro aspetto che potrebbe migliorare la visione dell’aurora il 6 giugno è la luna nuova, che assorbe un’importante fonte di luce dal cielo per chiunque voglia vedere o fotografare il fenomeno.

Meteo spaziale: i brillamenti solari provocano una straordinaria aurora boreale negli Stati Uniti Potenti eruzioni solari diffondono plasma sulla Terra, provocando straordinarie aurore. Queste tempeste sono rare, ma grazie al monitoraggio della meteorologia spaziale, il loro impatto è minimo. READ Un fossile svela i segreti di uno dei rettili più misteriosi della natura Reuters

L’aurora boreale di maggio è arrivata non solo a Rochester, ma anche a sud, fino alla California e al sud-est.

Tuttavia, come ogni evento celeste, le opportunità di visione dipenderanno dal tempo e le primissime previsioni locali per il 6 giugno di AccuWeather prevedono “grandi nuvole”, un’alta probabilità di pioggia e una possibilità di temporali.

Di più: “Meteor Guy” della NASA spiega gli sciami meteorici in arrivo nel 2024

Di più: L’attività solare estrema ha fatto emergere l’aurora boreale a Rochester. cosa sai

Le opportunità di vedere l’aurora boreale dovrebbero essere più comuni come massimo solare, Previsto per luglio 2025, Approccio. L’attività solare si estende per circa 11 anni e raggiunge il picco ogni 5,5 anni.

Un’elevata attività solare significa più macchie solari, più brillamenti solari e più opportunità di vedere l’aurora oltre il circolo polare artico.

Per ulteriori informazioni su Condizioni atmosferiche spaziali E Previsioni del crepuscoloVisita il Centro di previsione meteorologica spaziale della NOAA all’indirizzo swpc.noaa.gov.