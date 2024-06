Heidi Klum festeggia il suo 51esimo compleanno senza bikini

televisione

Heidi Klum ha sfoggiato il suo abito da compleanno mentre festeggiava il suo 51esimo compleanno.

Sabato la modella ha pubblicato la sua storia su Instagram per mostrare la sua figura in forma mentre posava senza bikini mentre si rilassava a bordo piscina.

Indossando solo occhiali da sole bianchi e un berretto da baseball, Klum sembrava spensierata mentre si copriva il petto mentre prendeva il sole.

Sabato la modella ha nascosto i suoi beni mentre prendeva il sole in piscina. Heidi Klum/Instagram

Si proteggeva il viso dal sole con occhiali da sole e un cappello. Heidi Klum/Instagram

Oggi, la bellezza tedesco-americana sembrava aver ospitato un piccolo incontro natalizio mentre mostrava alcune persone che facevano un tuffo in piscina.

C’erano anche archi di palloncini rosa sparsi nel suo cortile.

Klum ha anche condiviso una foto delle sue gambe mentre sedeva al sole accanto a suo marito, Tom Kaulitz.

All’inizio della giornata, la Klum si è mostrata mentre prendeva il sole con suo marito, Tom Kaulitz. Heidi Klum/Instagram

Anche i festeggiamenti per il compleanno dell’ex angelo di Victoria’s Secret sembrano essere infiniti Pubblicato lo scatto Lei e Kaulitz si baciano mentre cenano all’aperto con una manciata di persone care.

Klum non è estranea a dare ai suoi 12 milioni di follower uno sguardo da vicino sulla sua vita personale, compresi i suoi beni.

Recentemente ha mostrato il suo corpo indossando un minuscolo bikini dorato mentre si godeva una giornata nel sud della Francia il mese scorso.

Ha condiviso una foto di se stessa mentre bacia suo marito, Tom Kaulitz. Headiclom/Instagram

Anche l’ex angelo di Victoria’s Secret si è goduto un intimo pasto all’aperto con i suoi cari. Headiclom/Instagram

Il giudice di “America’s Got Talent”, che era in Europa per il Festival di Cannes 2024, ha condiviso uno sguardo all’interno della sua vacanza sorseggiando un caffè al freddo.

“E chi è il primo a mettersi l’asciugamano, a soffrire il jet lag e a prepararsi ad abbronzarsi senza che nessuno lo veda? Moi!” ha sottotitolato il suo Instagram Reel.

Fonti hanno detto a Page Six che Klum ha soggiornato al Regent Ritzy in una suite da 9.000 dollari a notte mentre era all’estero.











