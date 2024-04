Greg Norman ritorna al Masters Tournament come tifoso dell'Augusta National con il biglietto

AUGUSTA, Georgia – Greg Norman ha giocato il Masters 23 volte. Ha ottenuto otto piazzamenti tra i primi cinque ed è arrivato secondo tre volte. La sua opera teatrale durante il suo debutto qui nel 1981 è ciò che ha ispirato il suo soprannome “Il grande squalo bianco”. Ma non aveva mai vissuto l'Augusta National Golf Club come aveva fatto mercoledì.

Norman, CEO di LIV Golf, è stato come qualsiasi altro cliente con biglietto durante il round di prove, zigzagando tra la folla e scendendo dalle corde mentre osservava i giocatori prepararsi per il round di apertura di giovedì.

“Camminando qui oggi, non c'era una sola persona che mi ha detto: 'Perché hai fatto LIV?'” ha detto in una breve intervista sul corso. “C'erano centinaia di persone, anche della sicurezza, che mi hanno fermato e dicendo: “Ehi, quello che stai facendo è grandioso”. Per me, questo ti dice che ciò che abbiamo e la piattaforma si adattano all'ecosistema, il che è positivo per il golf.

La presenza della LIV al Masters ha aggiunto più entusiasmo al torneo e sollevato interrogativi sul settore. Tredici degli 89 giocatori presenti all'evento di quest'anno provengono dal circuito LIV, un numero che sarebbe sicuramente più alto se gli eventi LIV venissero riconosciuti dall'Official World Golf Rankings. I campioni del passato, come Phil Mickelson, Jon Rahm e Dustin Johnson, sono automaticamente invitati a competere, ma diversi golfisti LIV che hanno goduto di ottime stagioni non hanno avuto un percorso verso l'Augusta National, tra cui Abraham Unser, Paul Casey, Louis Oosthuizen e Talor Gooch.

"Probabilmente ce ne sono un paio che sono stati trascurati e che dovrebbero essere lì", ha detto Norman. "Qual è questo numero? Non darò un numero preciso, ma sicuramente sono giocatori di qualità che hanno fatto prestazioni straordinarie negli ultimi sei-nove mesi e se lo meritano.

Parlando con i giornalisti mercoledì, Fred Ridley, presidente dell'Augusta National, ha confermato che il LIV Golf non soddisfa i criteri di riconoscimento dell'OWGR, ma ha detto che il Masters estenderà “inviti speciali” a tutti i giocatori LIV eccezionali, indipendentemente dalla loro classifica mondiale. .

“Se riteniamo che ci sia uno o più giocatori, sia che abbiano giocato nel LIV Tour o in qualsiasi altro tour, che meritano un invito al Masters… eserciteremo tale discrezione rispetto agli inviti speciali”, ha detto.

Uno di questi inviti è stato esteso al torneo di quest'anno. Joaquin Nyman è sceso dal 15° posto nella classifica mondiale al 93°, ma è stato incluso nel girone Masters, in parte a causa del suo successo al di fuori del programma LIV, inclusa una vittoria agli Australian Open a dicembre.

Diciotto golfisti LIV si sono qualificati per il Masters lo scorso anno e si prevede che quel numero diminuirà ogni anno, con l'assenza di punti OWGR. Sette dei giocatori della LIV qui sono ex campioni del Masters e altri tre hanno vinto un altro major. Solo due giocatori della LIV – Tyrrell Hatton e Adrian Mironek – si sono qualificati nella classifica mondiale.

"Il nostro obiettivo è avere, nella misura più ampia possibile, il miglior campo da golf e i migliori giocatori del mondo", ha affermato Ridley. "Tuttavia, non abbiamo mai avuto i migliori giocatori al mondo a causa della nostra struttura del torneo. È un torneo ad inviti. È un campo limitato. È un campo piccolo. … Siamo in una situazione leggermente diversa. Ma abbiamo quello flessibilità, come ho detto prima, e non escluderei che la prenderemo in considerazione in futuro.

Norman non partecipa al Masters dal 2021, quando era analista per SiriusXM. Ridley ha fatto notizia un anno fa quando ha spiegato che Norman era stato escluso dal torneo del 2023 “per continuare a concentrarsi sulla competizione”.

Quest'anno Norman non ha perso tempo ad aspettare l'invito ed è arrivato al campo con i due dirigenti della LIV attraverso il cancello principale. Indossava il suo familiare cappello di paglia bianco e la maglietta della LIV mentre entrava in campo, guardando i giocatori della LIV come Rahm, Sergio Garcia e Patrick Reed giocare i loro turni di allenamento.

“Sono qui perché abbiamo 13 giocatori che hanno vinto 10 titoli Masters in tutto”, ha detto Norman. “Quindi sono qui solo per sostenerli e faccio del mio meglio per mostrare loro: ‘Ehi, sai, il tuo capo è qui a supportarti’”.

I fan di tanto in tanto fermavano Norman per scattare foto o stringergli la mano, ma non c'erano segni di animosità nei confronti dell'uomo che lanciò il LIV, rinnovò la scena del golf e attirò molti dei più grandi nomi del gioco lontano dal PGA Tour.

I giocatori di entrambi i circoli chiedono una sorta di riconciliazione che consentirebbe ai migliori giocatori del mondo di competere tra loro più spesso, ma i leader del settore non si aspettano che il divario si colmi presto. Il PGA Tour continua a negoziare con il Saudi Public Investment Fund, proprietario di LIV, su una potenziale partnership.

"La LIV è completamente indipendente da questo, a dire il vero", ha detto Norman del PIF. "Non sono nemmeno a conoscenza di nessuna delle conversazioni e ne sono felice perché siamo concentrati nel fornire ciò che abbiamo promesso al mondo che avremmo realizzato."

Mentre i critici prevedevano che i giocatori della LIV avrebbero potuto faticare al Masters dello scorso anno a causa del programma di competizioni più leggero, i giocatori della LIV hanno occupato tre dei primi sei posti nella classifica finale, tra cui Brooks Koepka e Mickelson, che sono arrivati ​​secondi a pari merito. Il vincitore dello scorso anno, Ram, si è unito alla LIV a dicembre. Norman ha detto di non aver sentito molte critiche prima del torneo di quest'anno.