Quanto può LeBron James influenzare le azioni del figlio Bronney nella NBA? E forse più di quanto pensassi

LeBron James Il padre è stato il miglior giocatore NBA della sua classe dal momento in cui è stato in grado di raccogliere il basket. Era un prodigio identificato come una futura star anni prima di qualificarsi per diventare professionista e avvicinarsi a qualcosa di sicuro come i giovani atleti di sempre. D’altra parte, LeBron James Jr. è qualcosa di un po’ più tradizionale.

A metà della sua stagione da junior nella Sierra Canyon di Los Angeles, 247 Classifica matematica James è il 34° miglior giocatore della sua classe di liceo. Il suo status di potenziale cliente è precipitato da quando ha raggiunto il livello di scuola superiore, con 247 che lo classificano al 19° posto nella classe 2023 fino a settembre 2020. Ora? Non è nemmeno il figlio di grado più alto di un ex Cleveland Cavalier in quella categoria, in cima al raccolto del 2023 DJ Wagner, figlio dell’ex compagno di squadra di LeBron DaJuan Wagner. Una valutazione a quattro stelle non è qualcosa su cui la maggior parte dei potenziali clienti starnutisce. È un po’ basso per un cliente chiamato letteralmente “LeBron James”.

Se non ci fosse una prospettiva di questo calibro di nome LeBron James, probabilmente trascorrerebbe diversi anni al college sviluppando le sue abilità e preparandosi a passare da star del college a giocatore professionista. Questo potrebbe non essere un lusso per Bruni, tuttavia, poiché il suo padre più famoso collega già la fine della sua carriera con l’inizio di suo figlio.

“Il mio ultimo anno giocherà con mio figlio” James Sr ha detto all’Athletic Sabbath. “Ovunque sia Bronny, è lì che sarò. Farò tutto il necessario per giocare con mio figlio per un anno. Non si tratta di soldi a questo punto”.

James il Vecchio non ha specificato una linea temporale definitiva per la fine della sua carriera. la sua corrente Lakers Il contratto scade nel 2023. Salvo un improvviso cambiamento della regola “one and do” nella NBA, suo figlio non potrà arruolarsi almeno fino al 2024. A quel punto, LeBron James Sr. si avvicinerà al suo quarantesimo compleanno. Probabilmente non vorrebbe restare a lungo. Anche se lo fa, ogni anno in più che lo attende è quello in cui potrebbe subire un infortunio che impedirebbe loro di unirsi alla squadra. Pertanto, le probabilità sono che James Jr. entri nel draft NBA nel 2024 come prospetto che, per merito, è improbabile che venga selezionato al primo turno.

Ed è qui che diventa interessante. Il punto di vista cinico dell’annuncio di LeBron è che è esperto nell’organizzare suo figlio come una possibilità e che sta appuntando la sua carota del tour d’addio come esca per una squadra per arruolare LeBron. Se questo è il suo piano, allora è un piano valido. Da un punto di vista puramente strategico, avere un quad LeBron di un anno vale l’investimento di una bozza. In effetti, James probabilmente trasformerà suo figlio, una prospettiva marginale al momento, in una delle migliori scelte nel Draft NBA 2024.

lo scorso giugno, Zack Cram in Ranger Misura il valore tipico di ogni slot della lotteria NBA Draft. Quello che ha scoperto è che mentre quasi tutte le slot hanno prodotto grandi giocatori, il rendimento medio sulla maggior parte dei colpi è stato piuttosto deludente. Durante il mandato quadriennale del junior, l’ottava scelta assoluta dovrebbe segnare 6,8 vittorie sulla sostituzione utilizzando Scala di guerra di FiveThirtyEight. Bene… James ha prodotto 6,6 vittorie sulla sostituzione secondo il loro standard Solo questa stagione. In sole 41 partite con un roster spezzato, James ha prodotto quello che dovrebbe ottenere come un ottavo nei primi quattro anni della sua carriera.

James dovrebbe teoricamente diminuire ad ogni stagione che passa, e in un certo senso lo è già. Ad esempio, ha registrato una media di 5,6 tentativi di tiri liberi a partita in carriera bassa e la diminuzione proporzionale delle unità a partita indica che il suo minimo atletico limita il numero di volte in cui può attaccare il canestro. Ma nel complesso, James segna 29,1 punti a partita. Questa è la terza parte della sua carriera. Ha compensato diventando molto più bravo nel tiro in salto e mantenendo le sue capacità di passaggio. James probabilmente non sarebbe in grado di dirigere un attacco d’élite sulla quarantina, ma ci sono poche prove che suggeriscono che non potrebbe essere una parte significativa di uno di loro a quel punto.

Anche una versione non premium di James, che guadagna meno del valore di mercato per quello che sarebbe probabilmente un livello medio o basso, merita una scelta decente al primo round in base a ciò che quelle scelte tendono a ottenere nel mercato commerciale. Mentre i giorni in cui Toronto ha ceduto la quinta scelta assoluta al 34enne Charles Oakley sono ormai lontani, le scelte a metà round per le non star vengono trattate abbastanza frequentemente. Le scelte dovrebbero arrivare al numero 18 (Derek Bianco(e n. 24)Karis LevertDistribuito ai non protagonisti entro la scadenza del 2022. Fai un passo indietro e troverai scelte migliori per molto meno. 2017 processori Affrontare la scelta che è diventata Garrett Allen per tre mesi dal Bojan Bogdanovic. I contendenti si occupano abbastanza spesso di scelte successive al primo round per un contratto di locazione di un anno. James è forse il giocatore più prezioso nella storia del basket.

Questo valore non è limitato a ciò che accade in tribunale. L’impatto economico della firma di James è molto maggiore. nel 2018, Ian Begley di SNY Ha riferito che un gruppo immobiliare ha stimato che l’assunzione di James avrebbe generato circa $ 65 milioni all’anno per qualsiasi squadra che lo avesse ingaggiato. L’intera comunità circostante sente questo effetto. uno studio È stato stimato che James avrebbe creato poco meno di $ 400 milioni di valore per l’economia di Los Angeles in un ipotetico cinque stagioni con i Lakers. I prezzi dei biglietti e le vendite di magliette sono aumentati vertiginosamente. Bar e ristoranti sono pieni. Viviamo in un mondo NBA dove Boston Celtics Di recente ho rinunciato alla scelta del draft che è diventata Desmond Ben solo per sbarazzarsi di Anè Kanter della loro tassa sul lusso. Indipendentemente da ciò che consigliano i loro direttori generali, ci saranno proprietari disposti a rinunciare a scelte migliori per le opportunità economiche create da James.

Aggiungi tutto insieme e quasi non importa che tipo di potenziale cliente si rivelerà essere James Jr. Il suo draft dipenderà da quanto in alto una squadra è disposta a spendere un anno dei servizi di suo padre, e più a lungo James Sr. rimarrà uno dei migliori giocatori della NBA, maggiore sarà la selezione. anche in corso.