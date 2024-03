Fonte: Corey Davis, ex Jets, chiede la reintegrazione nella NFL

L'ex ricevitore dei New York Jets Corey Davis, che ha annunciato lo scorso agosto che si sarebbe “allontanato” dal calcio, sembra stia pianificando un ritorno.

Davis, 29 anni, ha fatto domanda per tornare nella NFL e si prevede che i Jets lo rilasceranno dalla lista delle riserve/ritirati giovedì, ha detto una fonte a Field Yates su ESPN.

I Jets non sono obbligati a rinunciare ai propri diritti, ma lo faranno con la possibilità di firmare nuovamente con loro. Hanno sicuramente un posto per lui. Vogliono aggiungere un ricevitore veterano per unirsi a Garrett Wilson & Co. e stanno esplorando il mercato degli agenti liberi.

In questo momento, i ricevitori più esperti sono Wilson e Allen Lazard, che si sono seduti in panchina la scorsa stagione, il primo di un contratto quadriennale da 44 milioni di dollari.

Quando Davis se ne andò a metà del training camp, i Jets dissero che lo avrebbero riaccolto, con l'allenatore Robert Saleh che disse: “La porta è sempre aperta se i ragazzi vogliono giocare a calcio”. Questa posizione non è cambiata.

Davis, che ha firmato con i Jets nel 2021 dopo quattro stagioni con i Tennessee Titans, ha deciso di dimettersi in circostanze misteriose. Ha giocato la seconda partita pre-campionato, si è preso 10 giorni di ferie personali e poi ha annunciato su Instagram che avrebbe lasciato lo sport. Non ha mai detto il motivo e non ha mai usato la parola “pensione”.

Si allontanò dal suo stipendio non garantito di 10,5 milioni di dollari, anche se ci si aspettava che i Jets chiedessero un taglio di stipendio. Questo, combinato con l’improvviso affollamento nella reception, potrebbe averlo spinto via, hanno detto i suoi compagni di squadra. I Jets acquisirono Lazard, Randall Cobb e Mecole Hardman in free agency, creando incertezza sul ruolo di Davis.

Davis è stata una grande aggiunta, firmando un contratto triennale da 37,5 milioni di dollari nel 2021, ma non è stato all'altezza delle aspettative. Ha lottato contro gli infortuni e la sua produzione ne ha sofferto: solo 66 ricezioni, 1.028 yard e 6 touchdown in due stagioni.

Davis è stato scelto al quinto posto assoluto dai Giants nel 2017.