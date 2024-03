Oltre 10.000 giocatori, escluso il Texas QB Arch Manning, si sono iscritti all'EA Sports College Football 25

Oltre 10.000 giocatori di football universitari hanno già accettato di partecipare all'EA Sports College Football 25 quest'estate, Secondo Adam Rittenberg di ESPNche rappresenta un grande passo per l'azienda in quanto ripropone il famoso videogioco.

Tuttavia, uno degli avversari più importanti sembra essere la matricola del Texas Arch Manning.

Manning, secondo Anwar Richardson di Rivals.com, non voleva essere nel videogioco. Invece, è “concentrato sul giocare a calcio in campo”.

Diverse persone mi hanno detto che Arch Manning, il quarterback in maglia rossa dei texani, non aderirà all'EA Sports College Football 25. Mi è stato detto che Arch è concentrato sul giocare a calcio sul campo. pic.twitter.com/dCFHdAuMZ1 – Anwar Richardson (@anwarrichardson) 5 marzo 2024

Manning, figlio di Cooper Manning e nipote di Peyton ed Eli Manning, ha trascorso la scorsa stagione da senior in maglia rossa in Texas giocando dietro Quinn Ewers, che ha contribuito a portare i Longhorns ai College Football Playoff. Manning era una recluta a cinque stelle appena uscita dal liceo e dovrebbe iniziare per il Texas una volta che Ewers partirà per il draft NFL dopo la prossima stagione.

Sebbene Manning non parteciperà al gioco, molti altri giocatori importanti si sono già impegnati. Secondo ESPN, ha selezionato Ewers, Travis Hunter del Colorado, Carson Beck della Georgia, Jalen Milroe dell'Alabama e Dillon Gabriel dell'Oregon State.

Arch Manning non farà parte del nuovo EA Sports College Football 25 quest'estate. (Matteo Visinski/Icona Sportswire tramite Getty Images)

L'imminente uscita di quest'estate segna la prima uscita del gioco da quando NCAA Football 14 è uscito il 9 luglio 2013. EA Sports ha lanciato un nuovo accordo per compensare i giocatori per la loro apparizione nel gioco. Secondo quanto riferito, verranno pagati $ 600 e riceveranno una copia gratuita del gioco in cambio dell'accettazione di parteciparvi.

Raggiungendo la soglia dei 10.000 giocatori, EA Sports ha dichiarato di aver raggiunto l'87% del suo obiettivo per il gioco.

“La risposta all'opportunità di scegliere atleti per EA Sports College Football 25 è stata sorprendente”, ha dichiarato Darryl Holt, vicepresidente senior e direttore generale del Tiburon Studios Group e della divisione NFL di EA Sports, in una dichiarazione a ESPN. “In poco più di una settimana, oltre 10.000 atleti su FBS hanno aderito all'offerta e sempre più persone dicono 'sì' ogni ora. Siamo entusiasti di accogliere altri atleti nelle prossime settimane e di lanciare questo primo gruppo di atleti per la prima volta tempo nel gioco al lancio di quest'estate.

Sebbene EA Sports non abbia ancora annunciato una data specifica, il gioco dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell'estate. Anche se Manning non sarà presente in questo periodo, i fan texani avranno sicuramente la possibilità di creare una sua versione falsa per iniziare una nuova situazione dinastica. Questa è quasi la cosa reale.