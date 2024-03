Anche Epic terrà i saldi primaverili e, per dare il via, offriranno per la prima volta Deus Ex: Mankind Divided

La primavera non è ancora arrivata – il 19 marzo è la data di lancio ufficiale – ma abbiamo già due importanti saldi primaverili in grembo. I grandi saldi primaverili 2024 di Steam sono iniziati oggi, e anch'io Saldi primaverili dell'Epic Games Storeche verrà lanciato insieme a un ottimo omaggio settimanale.

Il gioco Epic gratuito di questa settimana è Deus Ex: L'umanità divisa, la seconda e ultima parte della trilogia di Adam Jensen. È un eccellente gioco di simulazione immersiva che soffre di due difetti fondamentali: come ponte verso una trilogia pianificata, non porta realmente a una conclusione soddisfacente, e con quella trilogia ufficialmente morta (e poi morta, poi Davvero morto), che non si otterrà un risultato soddisfacente.

Tuttavia, Mankind Divided merita facilmente il tuo tempo. Gli abbiamo dato un 88% nella nostra recensione del 2016, definendolo un “gioco bellissimo, progettato in modo intelligente, ambientato in una fantastica città futuristica”, e non si sa mai: un giorno potrebbe apparire un capitolo conclusivo, giusto? (Sì, non mi interessa cosa dice Elias Toufexis, non lo lascerò andare.)

Tornando alle offerte: i saldi primaverili di Epic hanno un po' meno successo dei saldi di Steam, ma ci sono sicuramente degli affari da trovare. EA Sports FC24 Sconto dell'80%, che è un sacco di soldi (e lo stesso prezzo di Steam), L'eredità di Hogwarts costa la metà, Red Dead Redemption 2 E Alan Wake rimasterizzato Entrambi hanno uno sconto del 67% e, approfondisci qui,Simulatore di corse di sacchi di patate 2024 (No, non sto scherzando) Sconto del 70%.

Tieni presente che il coupon Epic non verrà restituito per questa vendita, quindi il prezzo che vedi è quello che pagherai. Tuttavia, Epic ha aumentato il suo programma Epic Rewards al 10%, il che significa che il 10% di tutti gli acquisti di giochi effettuati durante i saldi (di solito il 5%) ti verrà restituito come credito che potrai utilizzare per acquisti futuri. Quindi, ad esempio, se catturi Prince of Persia: La corona perduta (Attualmente scontato del 40%) guadagnerai abbastanza ricompense per aggiudicarti Shining Chushil (che consiglio vivamente) gratuitamente.

Non ho mai conosciuto un personaggio di videogiochi più riconoscibile.

Deus Ex: Mankind Divided è disponibile gratuitamente su Epic Games Store fino al 21 marzo. I saldi primaverili 2024 di Epic dureranno fino al 28 marzo.