Le migliori offerte di Mario Day sono già disponibili, ecco cosa puoi scegliere

Tutto Il 10 marzo Nintendo celebra il Mario Day Una celebrazione chiamata: “10 marzo” – vedi cosa hanno fatto lì? Si tratta di un problema relativamente minore, che ha ricevuto un po' più di attenzione del solito l'anno scorso, dato che The Super Mario Movie è stato rilasciato poco dopo.

Non abbiamo un nuovo film quest'anno, ma ci sono ancora alcune offerte degne di nota a cui puoi effettivamente impegnarti se sei interessato. Sono già disponibili offerte digitali sui giochi di Mario, con circa $ 20 di sconto sulla maggior parte dei giochi, insieme ad alcuni accessori Switch, LEGO e altro ancora.

Saldi del 10 marzo: Switch Games è ora sceso a $ 39,99

Diversi giochi di Mario Switch appaiono in saldo con uno sconto di $ 20. Si tratta di un prezzo d'occasione piuttosto standard per i giochi per Nintendo Switch nel 2024, ma è comunque degno di nota per tutti i nuovi possessori di Switch o per coloro che hanno perso alcuni giochi negli ultimi anni. Ciò include voci popolari come Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion, Mario Party Superstars e altro per $ 39,99.

Saldi del 10 marzo: set LEGO di Super Mario

Ce ne sono alcuni decenti set lego mario Il check-out ora è in vendita il 10 marzo, con alcune prime voci che sembrano abbastanza evidenti. Ciò comprende Mario E Kit ciclo Peach per principianti Entrambi scendono invece a 47,99 dollari Set di espansione della casa sull'albero di Donkey Kong Anche adesso è sceso a $ 53,90. Questi sono solo i primi rendering, quindi potremmo vederne altri anche nei prossimi giorni.

Saldi del 10 marzo: prova gratuita di 14 giorni di Nintendo Switch Online

Inoltre, nell'ambito del MAR10 Day, Nintendo offre un abbonamento di prova gratuito di 14 giorni a Nintendo Switch Online (normalmente 7 giorni), disponibile da ora fino al 17 marzo. Questo è disponibile anche per coloro che hanno già utilizzato una prova gratuita, quindi ci sono molte opportunità di approfittare di questa offerta mentre è ancora attiva.

E mentre parliamo di Switch Online, vale la pena notare che qualsiasi membro di Switch Online a pagamento può attualmente ottenere 50 punti My Nintendo Platinum da riscattare per oggetti icona di Mario classico quando giocano a Super Mario World su SNES tramite Switch Online.

Vendita il 10 marzo Nintendo Switch Online: prova gratuita di 14 giorni appartenenza Disponibile fino al 17 marzo. essere visto Su Nintendo

Saldi del giorno MAR10: la scheda SD Switch definitiva per $ 25

La migliore scheda SD Switch dovrebbe essere il più veloce, affidabile e a prova di futuro possibile. Quest'ultima cosa è importante, perché è molto probabile che entro il prossimo anno otterremo un successore di Switch/la prossima console di Nintendo (se si deve credere alle voci). Pertanto, vorrai scegliere la più recente tecnologia della scheda SD, ovvero Scheda di memoria Micro SDXC UHS-I U3 A2 V30.

C'è un sacco di spam là fuori, quindi per farti risparmiare tempo, abbiamo lasciato i nostri migliori suggerimenti e offerte di seguito per la tua comodità. Per vedere altre offerte di schede SD, assicurati di controllare la nostra carrellata delle migliori offerte di schede SD.

Saldi del 10 marzo: offerte di accessori da PowerA

Amazon ha in corso una vendita a tempo limitato per celebrare il Mario Day il 10 marzo. Ora puoi permetterti alcuni accessori specifici di PowerA (custodie e controller) progettati specificamente per Mario. Puoi trovare alcune delle nostre scelte preferite dai saldi qui sotto, ma per vedere l'elenco completo delle offerte disponibili vai avanti Pagina delle offerte sugli accessori PowerA Mario.

Saldi del 10 marzo: lotteria LEGO e Princess Peach

Infine, attualmente puoi anche partecipare ad alcuni concorsi Nintendo per vincere LEGO a tema Mario o costumi della collezione BlackMilk x Princess Peach. Lasceremo un link qui sotto dove potrai inserirli entrambi.

Poiché i giochi diventeranno più costosi nel 2024, stiamo cercando di risparmiare quanto più denaro possibile sui giochi e sulle altre tecnologie che desideri effettivamente acquistare. Abbiamo fantastiche offerte disponibili per tutte le principali piattaforme come Nintendo, PlayStation e Xbox e le aggiorniamo quotidianamente con nuove offerte.

Se stai cercando di ridurre i costi mantenendo il tuo hobby preferito, resta sintonizzato per sconti ancora più sorprendenti. Per ulteriori offerte di gioco, assicurati di seguire @IGNDeals Su Twitter/X per gli ultimi aggiornamenti.

Robert Anderson è l'esperto commerciale e il redattore commerciale di IGN. Puoi seguirlo @robertliam21 Su Twitter.