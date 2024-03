La vittoria di 35 punti dei Warriors è la più grande nella storia della NBA dopo una sconfitta di 50 punti – NBC Sports Bay Area e CA

Ci sono vittorie di rimbalzo, e poi c'è quello che hanno fatto i Warriors mercoledì sera al Chase Center.

Tre giorni dopo l'imbarazzante sconfitta di 52 punti contro i Boston Celtics al TD Garden, i Warriors si sono ripresi con un'impressionante vittoria di 35 punti sui Milwaukee Bucks.

Secondo Sportradar, una vittoria per 125-90 è la più grande di una squadra NBA subito dopo aver perso almeno 50 punti.

I Warriors, che avevano un roster in piena salute per la prima volta in tre mesi, sono balzati a 20 punti di vantaggio nel primo tempo sui Bucks, e sebbene Milwaukee abbia preso il comando nel terzo quarto, Golden State ha opposto sufficiente resistenza strappare la vittoria con un gol di scarto. Dominante 32-9 nel quarto quarto.

Steph Curry ha aperto la strada, segnando 29 punti, e Jonathan Kuminga ha aggiunto 20 punti. L'attaccante esordiente Trayce Jackson-Davis ha segnato 15 punti dalla panchina ed è stato più -20 in 19 minuti elettrici dalla panchina.

La vittoria ha portato i Warriors sul 33-28, riportandoli al nono posto nella Western Conference, davanti ai Los Angeles Lakers, che hanno perso contro i Sacramento Kings mercoledì sera.

I Warriors avranno la possibilità di consolidare la loro grande vittoria quando affronteranno i Chicago Bulls giovedì al Chase Center.

Golden State ha la possibilità di accumulare vittorie nelle prossime tre partite contro i Bulls e poi gare consecutive contro i San Antonio Spurs. Se i Warriors riescono a spazzare via il trio nelle partite, una sconfitta contro i Celtics sarà solo un segnale sul radar mentre scalano la classifica della Western Conference.

Scarica e segui il podcast Dubs Talk