I Lakers hanno finalmente finito il lavoro, ponendo fine alla serie di sconfitte consecutive contro i Nuggets

LOS ANGELES – Lamenti si sono diffusi in tutta l'arena Crypto.com. Stava succedendo di nuovo.

Quando Michael Porter Jr. di Denver finì con una schiacciata superando Gabe Vincent, i Nuggets si ritrovarono improvvisamente a sette punti dai Los Angeles Lakers con 3 minuti e 41 secondi rimasti nel terzo quarto di Gara 4. I Lakers sembravano sull'orlo di un'altra vittoria. Crollo, un'altra vittoria per mano dei Nuggets, un'altra stagione per rivalutare il loro posto nella Western Conference.

La folla divenne silenziosa e tesa. La panchina dei Lakers sembrava instabile.

Tuttavia, al possesso successivo, D'Angelo Russell, che ha avuto un gioco di rimbalzo dopo una partita 3 da uova d'oca, ha attirato l'attenzione di diversi difensori del Nugget e ha sparato un passaggio no-look nell'angolo destro per il 3 di Vincent. Tre possedimenti dopo , Anthony Davis ha battuto Porter e Nikola Jokic per prendere un rimbalzo offensivo – uno dei 23 board in carriera in parità – e ha calciato la palla a Taurean Prince per altri 3.

La crisi è stata scongiurata, almeno temporaneamente.

I Lakers hanno vinto 119-108, ottenendo la serie di 11 sconfitte consecutive contro Denver e vincendo Gara 4 della serie del primo turno dei playoff NBA. Questa vittoria è la prima di Los Angeles su Denver dal 16 dicembre 2022, cioè circa 500 giorni fa. I Lakers sono ancora in svantaggio per 3-1 nella serie al meglio delle sette, ma hanno evitato le principali domande incombenti fuori stagione sullo stato dell'allenatore Darvin Hamm, il futuro di LeBron James, come sarà il roster la prossima stagione e altro ancora per almeno ancora qualche anno. giorni.

Nel frattempo, lunedì hanno la possibilità di prolungare la loro stagione in Gara 5.

“Bene, l'unica possibilità per noi è solo la prossima partita”, ha detto James. “E ci siamo dati un'altra ancora di salvezza, e per noi è una serie di un solo gioco.

Vai più in profondità 'Sappiamo che dobbiamo migliorare': le carenze dei Nuggets alla fine costano loro contro i Lakers

Dopo tre partite di crollo nel secondo tempo, l'attacco dei Lakers ha mantenuto il ritmo dei Nuggets in Gara 4. Sono stati superati solo 60-58 nel secondo tempo dopo essere entrati in gioco 4-meno 42 nella seconda metà della serie.

In quattro partite, i Lakers sono stati in vantaggio in 136 minuti su 192, con il 70,8%. Al contrario, i Nuggets hanno condotto solo il 21,8% dei minuti della serie, mentre il restante 7,4% ha pareggiato.

Il fatto che i Lakers abbiano perso tre partite su quattro nonostante fossero in vantaggio per più di due terzi dei minuti della serie è un atto d'accusa ancora maggiore contro la loro sconfitta in Gara 2 quando hanno accumulato un vantaggio di 20 punti negli ultimi 22 minuti. Se i Lakers avessero resistito e vinto quella partita, questa serie sarebbe stata pareggiata 2-2 con i Lakers che avrebbero avuto più slancio nonostante il vantaggio dei Nuggets sul campo di casa.

“Ovviamente, spero che vinceremo (la serie) 4-0”, ha detto la guardia dei Lakers Austin Reeves. “Le probabilità non sono a nostro favore. Ma ogni volta che riusciamo a mantenerci a galla, abbiamo la possibilità di fare qualcosa di speciale. E siamo pronti per quella sfida.”

Per quanto importante fosse per la loro psiche, la vittoria dei Lakers lo fu.

Che i Lakers lo ammettano o no, i Nuggets erano più o meno dentro le loro teste. Ogni volta che la partita si avvicina o i Nuggets vanno a lungo, i Lakers iniziano a innervosirsi e farsi prendere dal panico. Denver è la squadra migliore, soprattutto la squadra migliore nei momenti cruciali. Ma i Lakers avrebbero dovuto vincere almeno alcune di quelle 11 sconfitte consecutive.

Il fatto che i Lakers fossero disposti a sfidarsi in Gara 4, salvare la loro stagione ed eliminare finalmente alcune delle narrazioni associate ai Denver Devils, è una testimonianza della lotta e dello spirito del gruppo.

“Un bel giorno per essere vivi per il bene della sopravvivenza”, ha detto Hamm. “Questo era il messaggio di ieri e il messaggio di oggi. Basta vincere una partita. Dobbiamo concentrarci nuovamente, ricalibrarci e avere la stessa mentalità andando a Denver”.

James ha guidato i Lakers con 30 punti (14 su 23 tiri), di cui 14 nel quarto quarto. Diciotto dei suoi 23 tentativi di tiro sono arrivati ​​nell'area, mentre i Nuggets attaccavano con una dieta costante di palla prepotente. Si precipitò al canestro, diffuse un mismatch e colpì un tiro con turnover. La stella 39enne continua a perseguitare Jokic nel pick-and-roll.

Davis ha segnato 25 punti (tiri 11 su 17), i già citati 23 rimbalzi, sei assist da record per la squadra e un stoppata in 42 minuti da record per la squadra. Jokic, che sabato ha segnato 33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist, è stato l'MVP della serie. È il miglior giocatore del mondo ed è il favorito per vincere il premio Best Player per la terza volta. Ma Davis ha reso l'incontro più competitivo rispetto alla scorsa stagione, eguagliando e superando la sua grande controparte per lunghi periodi. Per questa serie, Davis ha una media di 30,5 punti (62,2% al tiro) e 15,8 rimbalzi a partita.

“AD non deve dimostrare nulla a nessuno”, ha detto James. “È uno dei migliori big del calcio, uno dei migliori big del mondo. E lo sta dimostrando ancora nelle prime quattro partite”.

Reeves ha aggiunto 21 punti e sei assist. Hachimura ha segnato nove punti, il massimo della serie, in 22 minuti di minimo stagionale. Prince ha anche segnato nove punti in carriera in 29 minuti, 17 dei quali nel secondo tempo.

Ma la prestazione altalenante è arrivata da Russell, che si è ripreso dalla schiacciata in Gara 3 segnando 21 punti su 8 su 15, inclusi quattro 3. Dopo che Russell è stato messo in panchina in Gara 4 delle Western Conference Finals la scorsa stagione, Hamm è rimasto in panchina Russell e lo mantenne come titolare.

““Ho molta fiducia in lui”, ha detto Hamm.

Quando quel messaggio è stato trasmesso dopo la partita, Russell, che ha rifiutato due richieste di parlare con i giornalisti dopo Gara 3, ha dato una risposta fiduciosa.

“Lo apprezzo, ma credo in me stesso, semplicemente, più di chiunque altro”, ha detto Russell. “Non ne avevo bisogno, ma l'ho apprezzato.”

Vai più in profondità Trotter: Lakers e D'Angelo Russell evitano di rinunciare ai Nuggets e alla storia (per ora)

I Lakers hanno fatto bene la maggior parte delle piccole cose in Gara 4. Hanno superato Denver per 46-40, mantenendo l'attaccante del Denver Aaron Gordon a soli tre rimbalzi e nessun rimbalzo offensivo dopo averne ottenuti rispettivamente 15 e cinque in Gara 3. Los Angeles ha battuto Denver 14-5 in punti di seconda possibilità. Hanno anche dominato la battaglia, superando i Nuggets 72-52.

Nessuna squadra NBA è mai riuscita a recuperare da un deficit di 3-0 in serie. Ma se c'è un giocatore con il running back più esperto, è James, che ha guidato i Cleveland Cavaliers alla rimonta per 3-1 sui Golden State Warriors, vincitori di 73 vittorie, nelle finali NBA del 2016. Altrettanto importante, James è un leader che guida la squadra NBA di tutti i tempi nelle prestazioni da 30 punti nelle partite di playoff con 19 punti.

“La partita di lunedì è la partita più importante della stagione per noi, e lo capiamo e lo sappiamo, quindi è quel punto in cui perdi, ed è finita”, ha detto James. “Vinci e vai avanti.”

I Lakers sono fiduciosi di poter continuare. Nel frattempo, Gara 5 sarà il test più importante finora.

I Lakers sono 0-3 a Denver in questa stagione e solo 21-23 in trasferta (inclusi campionato stagionale, campionato play-in e playoff). Denver avrà sicuramente una motivazione in più dopo aver perso in una partita di playoff e aver finalmente dato la vita ai Lakers. Il pubblico della Ball Arena applaudirà la piccola parte”.chi è tuo padre?“E porre fine alla stagione dei Lakers.

Nonostante il risultato di Gara 5 e la serie, la vittoria di sabato ha rimosso un pesante ostacolo mentale dalla serie di sconfitte e l'ha trasformata in una serie di basket più normale.

“È difficile essere spazzati via”, ha detto Davis. “Nessuno vuole quella sensazione, soprattutto in estate. Devi convivere con quella sensazione per il resto dell'estate. Quindi non ne abbiamo parlato. Sappiamo cosa c'è in gioco. Nessuno vuole quella sensazione in bocca per il momento. il resto dell'estate. Il modo in cui abbiamo giocato stasera è il modo in cui dovremmo giocare per il resto della serie.”

(Immagine in alto: Ronald Martinez/Getty Images)