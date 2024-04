Il numero dei giocatori di “Manor Lords” esplode come l'ultima sorpresa di Steam

Signori del maniero Magia slava

Signori del maniero? Signori del maniero. I più grandi giochi su Steam ultimamente sembrano provenire dai posti più casuali, e questo è certamente il caso di Manor Lords, l'RTS medievale che ha appena raggiunto l'accesso anticipato e che ha visto un enorme picco nel numero di giocatori subito dopo.

La fama di Manor Lords è che è stato “realizzato a mano da uno sviluppatore solista”, Greg Styczeń, e il gioco era stato precedentemente parzialmente finanziato tramite Patreon. I suoi giocatori la adorano.

Controllando le classifiche, il numero dei manieri aveva raggiunto i 100.000 Giocatori Steam sincronizzati Poche ore dopo il lancio. Il picco di tutti i tempi è stato di 170.082 giocatori un giorno fa, ma ora sono le 10:00 ET e ha già raggiunto 164.484 nel momento in cui scriviamo. Forse quando leggerai questo articolo, si dirigerà a nord di 200.000.

È il Il gioco più venduto n. 1 attualmente sul servizioE, come molti altri giochi di successo, non è un gioco premium da $ 70, ma un gioco che era in vendita a $ 40 per $ 30 quando è stato lanciato qui.

Le valutazioni sono attualmente “molto positive” su Steam, con l'87% di positivi, suggerendo che non è solo che ci sono molti giocatori che giocano, ci sono molti giocatori. Soddisfatto I giocatori giocano e il gioco offre ciò che speravano: una divertente esperienza RTS in un'era in cui il genere non è più quello di una volta. Ecco come lo sviluppatore descrive Manor Lords:

“Manor Lords mira a fornire un'esperienza di costruzione di città organica e senza griglia con completa libertà di posizionamento e rotazione, ma con strumenti di aggancio per rendere la pianificazione più conveniente. I meccanismi di costruzione sono guidati dalla crescita di città e villaggi reali nel Medioevo, dove le principali rotte commerciali spesso influenzarono e i paesaggi su come si formò e si sviluppò l'insediamento.

Signori del maniero epico

Stavo per scrivere di come Styczeń ha creato il gioco con Unreal Engine e, infatti, un paio d'ore prima di Epic Ho appena pubblicato un'intervista con lui Informazioni sull'utilizzo del motore per farlo funzionare come sviluppatore solista. Ecco cosa dice a riguardo:

“Ora che ho lavorato con il motore per quasi sette anni, non riesco a immaginare di scrivere il mio motore. Non solo c'è molto a cui pensare, ma il mondo è in costante cambiamento e siamo anche preoccupati per il pilota compatibilità per qualsiasi nuova scheda rilasciata e implementazione di ogni tipo di tecnologia di aggiornamento AI, vari negozi, SDK, ecc. Onestamente, non so come facciano le persone!

Styczeń ha anche ricevuto un “MegaGrant” da Epic, con cui l'azienda finanzia piccoli sviluppatori per creare giochi in Unreal. Dice che questo gli ha permesso di lasciare il suo lavoro quotidiano e di concentrarsi a tempo pieno sullo sviluppo, assumendo allo stesso tempo altri artisti freelance per aiutarlo con le cose.

Il gioco sembra eccellente, soprattutto per quello che è quasi un one-man show. Sono curioso di vedere quanto diventerà grande e terrò d'occhio le classifiche dei giocatori.

