Niente panico, Valve ha già risolto i presunti problemi di “deriva” in Steam Deck

Se riesci a mettere le mani su Steam Deck e sei preoccupato Ho menzionato problemi di “deriva”.Sembra che non ci sia bisogno di farsi prendere dal panico.

valvola, a tempo di record (Non una valvola del tempo, grazie a Dio), ha già rilasciato una correzione per risolvere i presunti problemi associati alle dita di Steam Deck. Queste informazioni provengono direttamente dal designer di Valve, Lawrence Yang, in un aggiornamento su Twitter.

Ecco esattamente quello che ha detto, spiegando come fosse la colpa di un “recente aggiornamento del firmware” e il team aveva già inviato una correzione per risolvere il bug:

Ciao a tutti, una breve nota sui controller Steam Deck. Il team ha esaminato i problemi segnalati e si è scoperto che si trattava di un calo della zona morta da un recente aggiornamento del firmware. Abbiamo appena inviato una correzione per risolvere il bug, quindi assicurati di “aggiornare” .

La rapida risposta di Valve (compresa la correzione) sembra aver impressionato parecchi fan. Molti utenti sui social media hanno anche riconosciuto quanto sia bello vedere una società di giochi affrontare un problema come questo in prima persona. Altri non hanno potuto fare a meno di confrontare la situazione con i persistenti problemi di Nintendo con la deriva Switch Joy-Con, che è un problema hardware.

Ecco un piccolo esempio di questi commenti:

@meno117 – “NintendoNintendoAmerica Come viene gestita la deriva di Switch?”

@_Solido – “Enorme bravo al team di sviluppo per averlo risolto molto rapidamente. Nel frattempo in Nintendo: Drift? Joycon Drift è una leggenda.”



Incorpora il tweet – Nintendo ha impiegato più di 5 anni e Steam ha impiegato meno di 24 ore.

Valve fa ciò che Nintend non fa: aggiustare le cose. https://t.co/dkRALo4IxMSkillUpYT 2 marzo 2022

Quindi, ecco qua: se stai pensando allo Steam Deck di Valve, non sembra che ti debba preoccupare della deriva inquietante che ha afflitto alcune delle altre piattaforme.

