Ecco come i media cinesi coprono l’Ucraina

PECHINO – In Cina, la copertura strettamente controllata dell’invasione russa dell’Ucraina si è concentrata molto sui negoziati. La linea di Pechino è stata quella di portare avanti i negoziati, con la Cina che ha cercato di prendere le distanze dalla Russia più di quanto non fosse stato descritto all’inizio di febbraio durante un incontro ad alto livello tra il presidente cinese. Xi Jinping Il presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin. Quando la delegazione ucraina è arrivata lunedì al confine con la Bielorussia per il primo round di colloqui con la Russia, i media statali cinesi si sono affrettati ad aggiornare le procedure e persino a trasmetterle in diretta. I media statali hanno smentito le notizie secondo cui la telefonata di Xi con Putin alla fine di venerdì si concentrava sulla volontà del leader russo di negoziare. Quando la guerra è iniziata giovedì, il ministero degli Esteri cinese ha mantenuto il suo focus sui negoziati. E mentre la Cina lo diceva, non le piaceva quello che vedeva. Ha rifiutato di classificare l’attacco come un’invasione.

I media statali cinesi hanno invece utilizzato il termine “operazioni militari speciali”. Il telegiornale serale quotidiano statale CCTV ha riportato il conflitto Russia-Ucraina, ma in un breve segmento alla fine del programma di circa mezz’ora in una sezione speciale sui notiziari internazionali. Ancora una volta, la discussione sulla guerra si è concentrata maggiormente sugli sforzi verso i negoziati e meno sull’offensiva russa. Mentre l’agenzia di stampa cinese Xinhua ha pubblicato rapporti visivi sui rifugiati ucraini, alcuni dei quali sono stati riportati dal quotidiano del Partito comunista popolare, ha affermato di mostrare i rifugiati che arrivano al confine orientale con la Russia. L’agenzia di stampa Xinhua ha trasmesso di tanto in tanto in diretta da Kiev, parlando principalmente della vita della popolazione locale in mezzo al “conflitto”.

Durante il fine settimana, l’ambasciata cinese in Ucraina ha rilasciato un video di quasi 10 minuti dell’ambasciatore Fan Xianrong, in cui affermava di essere a Kiev e di sentire sirene, esplosioni e spari. La Cina è “estremamente triste” nel vedere il conflitto, ha affermato martedì il ministro cinese Wang Yi in una telefonata con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo una dichiarazione ufficiale in lingua inglese del ministero degli Esteri cinese. E i media locali hanno pubblicato la versione cinese della lettura, in cui si affermava anche che l’appello era incentrato sull’evacuazione dei cittadini cinesi. I media finanziari statali hanno discusso dell’impatto della guerra sui prezzi e sui mercati delle materie prime. Ma come spesso accade in Cina, i media si sono concentrati molto sui discorsi e sugli eventi interni di Xi. Pechino si sta concentrando su quello che di solito è un periodo dell’anno politicamente delicato: un raduno in gran parte simbolico di delegati nella capitale per concordare un obiettivo di crescita del PIL, il bilancio nazionale e altre misure politiche. L’incontro principale dovrebbe iniziare sabato e durare almeno una settimana.