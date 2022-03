Gli Stati Uniti affermano che la Cina rischia delle conseguenze se aiuta la Russia a eludere le sanzioni

WASHINGTON (Reuters) – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, che lunedì incontrerà il principale diplomatico cinese Yang Jiechi a Roma, ha avvertito che Pechino avrebbe delle conseguenze “assolutamente” se avesse aiutato Mosca a eludere le sanzioni radicali sulla guerra. in Ucraina.

Diversi funzionari statunitensi hanno affermato che la Russia ha richiesto equipaggiamento militare alla Cina dopo aver invaso l’Ucraina il 24 febbraio, sollevando preoccupazioni alla Casa Bianca sul fatto che Pechino potesse minare gli sforzi occidentali per aiutare le forze ucraine a difendere il loro paese.

Nel suo incontro con Yang, Sullivan intende chiarire le preoccupazioni di Washington mentre delinea le conseguenze e il crescente isolamento che la Cina dovrebbe affrontare a livello globale se aumentasse il suo sostegno alla Russia, ha affermato un funzionario statunitense, senza fornire dettagli.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Alla domanda sulla richiesta di assistenza militare russa, riportata per la prima volta dal Financial Times, Liu Bingyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, ha detto: “Non ne ho mai sentito parlare”.

Ha affermato che la Cina ha trovato “preoccupante” l’attuale situazione in Ucraina, aggiungendo: “Sosteniamo e incoraggiamo tutti gli sforzi che portano a una soluzione pacifica della crisi”.

“Dovrebbero essere compiuti i massimi sforzi per sostenere Russia e Ucraina nel portare avanti i negoziati nonostante la difficile situazione per raggiungere un risultato pacifico”, ha affermato Liu.

Sullivan ha detto domenica alla Galileus Web che Washington credeva che la Cina sapesse che la Russia stava pianificando alcune azioni in Ucraina prima dell’invasione, anche se Pechino potrebbe non aver compreso appieno la portata di ciò che era stato pianificato.

Funzionari statunitensi hanno affermato che la Russia ha richiesto equipaggiamento militare e supporto dalla Cina dopo l’inizio dell’invasione.

Sullivan ha detto alla Galileus Web che Washington sta osservando da vicino per vedere in che misura Pechino ha fornito supporto economico o materiale alla Russia e imporrà conseguenze se ciò accade.

“Stiamo comunicando direttamente, in particolare, con Pechino, che ci saranno sicuramente conseguenze per gli sforzi per eludere le sanzioni su larga scala o sostenere la Russia per affrontarle”, ha affermato Sullivan. “Non permetteremo che questo vada avanti e consentiremo alla Russia di avere un’ancora di salvezza da queste sanzioni economiche da qualsiasi paese in qualsiasi parte del mondo”, ha aggiunto.

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha affermato che l’incontro, programmato da tempo, fa parte di uno sforzo più ampio di Washington e Pechino per mantenere aperti i canali di comunicazione e gestire la concorrenza tra le due maggiori economie del mondo.

La fonte, che ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato, ha aggiunto che non sono previsti risultati specifici.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato che l’obiettivo dell’incontro era “l’attuazione dell’importante consenso” raggiunto durante l’incontro virtuale tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a novembre, che ha discusso di “stabilità strategica” e questioni di controllo degli armamenti. Per saperne di più

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan parla ai media della situazione in Ucraina durante un briefing quotidiano alla Casa Bianca a Washington, Stati Uniti, il 11 febbraio 2022. REUTERS/Lea Mehlis/file Photo

In una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero, ha affermato che le due parti si scambieranno opinioni sulle relazioni USA-Cina, nonché su questioni internazionali e regionali di interesse comune.

Wang Huiao, capo del think-tank di Pechino e consigliere del governo cinese, ha avvertito domenica di una “spirale crescente” in un articolo del New York Times e ha affermato che la Cina è “in una posizione unica per svolgere il ruolo di neutrale”. mediatore tra l’Ucraina e la Russia appoggiata dall’Occidente” per porre fine alla guerra.

“Sgradevole perché alcuni in Occidente potrebbero trovare questa idea, è tempo di offrire al leader russo una via d’uscita con l’aiuto della Cina”, ha scritto Wang.

I funzionari statunitensi erano scettici sulla proposta, visti i legami della Cina con la Russia e la sua diffusione di disinformazione sulla guerra.

Relazioni commerciali tra Cina e Russia

Sabato gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero inviato fino a 200 milioni di dollari in armi aggiuntive alle forze ucraine nel tentativo di difendersi dai bombardamenti russi nella più grande guerra europea dalla seconda guerra mondiale. Per saperne di più

Washington ei suoi alleati hanno imposto sanzioni radicali e senza precedenti alla Russia e vietato le sue importazioni di energia, fornendo miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari all’Ucraina. Per saperne di più

Hanno fatto appello, individualmente e collettivamente, alla Cina, agli stati del Golfo e ad altre nazioni che non avevano condannato l’invasione russa affinché si unissero per isolare la Russia dall’economia globale.

Pechino, il principale partner commerciale della Russia, ha rifiutato di definire le azioni della Russia un’invasione, anche se la scorsa settimana Xi ha chiesto la “massima moderazione” in Ucraina dopo un incontro virtuale con il cancelliere tedesco Olaf Schulz e il presidente francese Emmanuel Macron. Per saperne di più

Xi ha anche espresso preoccupazione per l’impatto delle sanzioni sulla finanza globale, le forniture energetiche, i trasporti e le catene di approvvigionamento, tra le crescenti indicazioni che le sanzioni occidentali stanno limitando la capacità della Cina di acquistare petrolio russo. Per saperne di più

Tuttavia, Hu Xijin, l’ex redattore capo del quotidiano cinese Global Times, ha dichiarato su Twitter: “Se Sullivan pensa di poter persuadere la Cina a partecipare alle sanzioni contro la Russia, sarà deluso”.

Mentre a Roma, ha detto il funzionario statunitense, Sullivan incontrerà Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico del primo ministro italiano Mario Draghi, per continuare a coordinare una forte risposta globale alla “guerra di scelta” del presidente russo Vladimir Putin.

Washington e il Gruppo dei Sette le economie sviluppate venerdì hanno intensificato la pressione sulla Russia chiedendo l’abolizione dello status commerciale del suo “paese più favorito”, che le consentirebbe di aumentare le tariffe sulle merci russe. Per saperne di più

Il commercio ha rappresentato circa il 46% dell’economia russa nel 2020, principalmente con la Cina, la sua principale destinazione di esportazione.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Rapporti aggiuntivi di Andrea Shalal, Michael Martina, David Bronstrom e Costas Pettas; Segnalazioni aggiuntive di Ismail Shakeel e Brenda Goh; Montaggio di Sandra Mahler, Margarita Choi, Heather Timmons, Cynthia Osterman e Lincoln Fest.

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.