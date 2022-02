Il leader dell’opposizione in Nicaragua è morto all’età di 73 anni

Il leader dell’opposizione nicaraguense Hugo Torres, che è stato imprigionato dal governo del paese sotto il presidente Daniel Ortega otto mesi fa, è morto all’età di 73 anni, ha detto la sua famiglia sabato. Associated Press.

Torres è stato un leader del movimento rivoluzionario sandinista negli anni ’70, che una volta ha aiutato a liberare Ortega dalla prigione e ha combattuto con lui per rovesciare il governo del Nicaragua nel 1979, secondo l’Associated Press. Successivamente si separò da Ortega per formare il Movimento di Rigenerazione Sandinista e È stato imprigionato la scorsa estate Insieme a dozzine di altri leader dell’opposizione prima della rielezione di Ortega, che le organizzazioni internazionali hanno descritto come una farsa.

Torres è morto per “malattie di cui soffriva”, hanno detto i pubblici ministeri, secondo l’Associated Press. Non era chiaro se la sua morte fosse stata accelerata dalla sua prigionia.

A seguito della notizia, il Segretariato generale dell’OAS ha condannato “l’omicidio del prigioniero politico generale Hugo Torres” e “la persecuzione e la detenzione arbitraria per motivi politici nel Paese”.

L’organizzazione ha affermato che “il Segretariato generale dell’Organizzazione degli Stati americani ritiene che la detenzione di prigionieri politici con malattie terminali e senza la necessaria assistenza medica sia un atto spregevole che viola i loro diritti fondamentali”. Ha detto in una dichiarazione in un. Sabato.

Il partito FLN di Ortega ha tenuto il potere dal 1979 al 1990, riprendendo il potere quando Ortega è stato eletto presidente nel 2007. Da allora ha ricoperto la carica.

Dopo che Ortega ha vinto la rielezione l’anno scorso e prima del suo insediamento, Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a sei funzionari nicaraguensi.

“Il regime di Ortega Murillo continua a soggiogare la democrazia tenendo elezioni fasulle, mettendo a tacere il dissenso pacifico e trattenendo centinaia di persone come prigionieri politici”, ha affermato in una dichiarazione il sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson.

Nelson ha anche affermato che la mossa aveva lo scopo di inviare “un chiaro messaggio al presidente Ortega, al vicepresidente Murillo e alla loro cerchia ristretta che continuiamo a stare con il popolo del Nicaragua nelle sue richieste per l’immediato rilascio di questi prigionieri politici e un ritorno alla democrazia .”

Torres è stato uno dei 46 leader dell’opposizione Ortega arrestati e detenuti lo scorso anno, secondo l’Associated Press. Prima del suo arresto a giugno, Torres ha criticato il suo ex alleato in un’intervista all’agenzia di stampa.

“Questa non è una transizione verso la dittatura, è una dittatura in tutti i sensi”, ha detto Torres.

“Questa potrebbe essere la mia ultima intervista”, ha detto all’Associated Press. “Sono qui, aspetto che arrivino.”

Torres è stato arrestato poche ore dopo l’intervista.